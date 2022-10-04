«Должны уйти в небытие». Подоляк перечислил, кто, кроме Путина, должен исчезнуть с политической арены РФ 4 октября, 13:53 Участники церемонии провозглашения аннексии Россией Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей в Кремле, 30 сентября (Фото:Sputnik/Grigory Sysoyev/Kremlin via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио НВ перечислил кто, кроме российского диктатора Владимира Путина, должен уйти с политической арены РФ.

«Там вся политическая элита насквозь шовинистическая, реваншистская. То есть должен исчезнуть не только Путин, но и [его друг, бизнесмен Юрий] Ковальчук, например, [бывший премьер-министр, а ныне занимающийся оккупированными территориями Сергей] Кириенко, [глава Совета безопасности РФ Николай] Патрушев и его сын — [Дмитрий Патрушев, который сейчас занимает должность министра сельского хозяйства РФ]», — заявил Подоляк Радио НВ.

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Ранее российский правовед Марк Фейгин в интервью Евгению Киселеву заявлял, что преемником Путина может стать Дмитрий Патрушев, что фактически означает передачу власти его отцу.

Российский политический аналитик и историк Валерий Соловей в интервью Дмитрию Гордону тоже заявил о высокой вероятности транзита власти в РФ «клану Патрушева».



Первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко, который после начала полномасштабного вторжения России в Украину заменил Дмитрия Козака в роли нового «куратора» Кремля по связям с боевиками «Л/ДНР», вопросам оккупации и присоединения захваченных территорий Украины, тоже называли среди вероятных преемников Путина.

Юрий Ковальчук — совладелец и главный акционер Банка Россия, с которым Путин дружит со времен своей юности.