«Должны уйти в небытие». Подоляк перечислил, кто, кроме Путина, должен исчезнуть с политической арены РФ

4 октября, 13:53
Поделиться:
Участники церемонии провозглашения аннексии Россией Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей в Кремле, 30 сентября (Фото:Sputnik/Grigory Sysoyev/Kremlin via REUTERS)

Участники церемонии провозглашения аннексии Россией Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей в Кремле, 30 сентября (Фото:Sputnik/Grigory Sysoyev/Kremlin via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио НВ перечислил кто, кроме российского диктатора Владимира Путина, должен уйти с политической арены РФ.

«Там вся политическая элита насквозь шовинистическая, реваншистская. То есть должен исчезнуть не только Путин, но и [его друг, бизнесмен Юрий] Ковальчук, например, [бывший премьер-министр, а ныне занимающийся оккупированными территориями Сергей] Кириенко, [глава Совета безопасности РФ Николай] Патрушев и его сын — [Дмитрий Патрушев, который сейчас занимает должность министра сельского хозяйства РФ]», — заявил Подоляк Радио НВ.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=42V7MJuq8ds

Ранее российский правовед Марк Фейгин в интервью Евгению Киселеву заявлял, что преемником Путина может стать Дмитрий Патрушев, что фактически означает передачу власти его отцу.

Читайте также:

Диктатор Путин более 22 лет сохраняет власть (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS) Суперагент, Лакей, Узник и другие. 12 вариантов замены Путину — Politico

Российский политический аналитик и историк Валерий Соловей в интервью Дмитрию Гордону тоже заявил о высокой вероятности транзита власти в РФ «клану Патрушева».

Первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко, который после начала полномасштабного вторжения России в Украину заменил Дмитрия Козака в роли нового «куратора» Кремля по связям с боевиками «Л/ДНР», вопросам оккупации и присоединения захваченных территорий Украины, тоже называли среди вероятных преемников Путина.

Юрий Ковальчук — совладелец и главный акционер Банка Россия, с которым Путин дружит со времен своей юности.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Владимир Путин Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Николай Патрушев Сергей Кириенко Радио НВ Михаил Подоляк Война России против Украины Юрий Ковальчук

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X