Пытается импровизировать. Что случилось с Путиным, когда он не смог завоевать Украину — психолог 1 декабря, 15:51 Поведение Владимира Путина показывает, что у него нет стратегии и плана, считает психолог Валентин Ким (Фото:Sputnik/Aleksey Babushkin/Pool via REUTERS)

Психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким в интервью НВ рассказал, что случилось с российским диктатором Владимиром Путиным, когда он не смог завоевать Украину.

Как объяснил Ким в интервью НВ, человек, который сделал неожиданный для себя шаг (ранее Валентин Ким говорил, что полномасштабное вторжение в Украину — действие, нехарактерное для Путина — ред.) и видит, что у него не получается, «либо разваливается, либо мобилизуется».

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«А теперь о том, как может измениться человек, который сделал такой неожиданный для себя шаг и видит, что у него не получается. Человек либо разваливается, либо мобилизуется. И я вижу, что Путин за последнее время мобилизовался. Несколько месяцев он сидел в бункере и никуда не вылезал, но когда действительно запахло керосином, он стал выходить из укрытия, поехал на встречу в Тегеран, на саммит в Самарканд, начинает с кем-то договариваться, непосредственно выходить на контакт, руководить военными, присоединять территории», — сказал психолог.

Он добавил, что присоединение территорий, чтобы еще больше повысить ставки, было, по его мнению, паническим шагом.

«Он не знает, что делать, его поведение показывает, что это человек, у которого нет стратегии и плана. Поэтому сейчас он действует, как ему вздумается, пытается импровизировать, но получается это у него не очень», — констатировал Ким.

25 ноября российский диктатор Владимир Путин выразил сожаление о том, что не пошел на полный захват Донбасса в 2014 году на встрече с подставными матерями погибших российских оккупантов.