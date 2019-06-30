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Привел в пример Медведчука: Путин ответил на обращение Зеленского вернуть украинских моряков

Сегодня, 09:47
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Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что «Россия в рабочем порядке решит вопрос с задержанными украинскими моряками».

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос решим», — сказал Путин, комментируя обращение президента Украины Владимира Зеленского с просьбой вернуть украинских моряков.

При этом, говоря об инциденте в Керченском проливе, Путин заявил, что «уже вновь назначенный начальник Генерального штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация, организованная [пятым президентом Украины Петром] Порошенко в ходе предвыборной кампании», «Это просто ни в какие ворота не лезет, безобразие!».

Путин добавил, что у российской стороны «есть вопросы по некоторым людям, которые задержаны в Украине».

«Здесь кроме моряков этих, они просто исполняли приказ, и все, поэтому мы отдаем себе в этом отчет. Но они нарушили российский закон, поэтому надо спокойно, в рабочем режиме с этим разобраться», — заключил Путин, констатировав при этом, что обмены с украинской стороной задержанными лицами идут.

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Он привел в пример факт освобождения четырех человек при посредничестве главы политсовета партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктора Медведчука. «Вот хороший пример работы, прямого контакта с теми, с кем нужно вести диалог и результат налицо, — отметил президент РФ. — Если так нынешняя [украинская власть] будет выстраивать работу на этом направлении, конечно, мы многого можем добиться», — добавил Путин.

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Напомним, Владимир Зеленский призвал главу Кремля Владимира Путина вернуть украинских моряков, захваченных РФ в международных водах в районе Керченского пролива.

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.

ФСБ обвинила украинских моряков в «опасных маневрах» во время захода в «закрытую акваторию территориального моря РФ».

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В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона. Согласно данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

В ООН захваченных Россией украинцев признали военнопленными.

В свою очередь Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украиныпротив РФ относительно моряков и обязал Кремль отпустить их.


Теги:   Керченский пролив Украинские моряки Владимир Зеленский Владимир Путин

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