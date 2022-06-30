Путин ответил Джонсону на обвинения в токсичной маскулинности
Владимир Путин (Фото:Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS)
Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на обвинения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в том, что если бы он был женщиной, то не вторгся бы в Украину.
Об этом сообщает Reuters.
Выступая на пресс-конференции во время визита в Туркменистан, Путин указал на решение бывшего британского лидера Маргарет Тэтчер направить войска на Фолкленды как на опровержение теории Джонсона.
«Я просто хочу вспомнить события недавней истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. Итак, женщина приняла решение о начале военных действий. Поэтому это не совсем точная ссылка премьер-министра Великобритании на то, что происходит сегодня», — сказал Путин.
Далее Путин подверг критике действия Великобритании, предпринятые 40 лет назад, чтобы ответить военным путем на попытку Аргентины захватить малонаселенные управляемые британцами острова в Южной Атлантике.
«Где Фолклендские острова и где Британия? Действия Тэтчер были продиктованы не чем иным, как имперскими амбициями и (желанием) подтвердить свой имперский статус», — добавил он.
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