Путин ответил Джонсону на обвинения в токсичной маскулинности

30 июня, 23:58
Владимир Путин (Фото:Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на обвинения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в том, что если бы он был женщиной, то не вторгся бы в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Выступая на пресс-конференции во время визита в Туркменистан, Путин указал на решение бывшего британского лидера Маргарет Тэтчер направить войска на Фолкленды как на опровержение теории Джонсона.

Видео дня
Читайте также:
Обиженный диктатор. Путин ответил Трюдо и Джонсону, которые высмеяли его фотосессию на коне с голым торсом

«Я просто хочу вспомнить события недавней истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. Итак, женщина приняла решение о начале военных действий. Поэтому это не совсем точная ссылка премьер-министра Великобритании на то, что происходит сегодня», — сказал Путин.

Читайте также:
Полное одиночество. Участников Каспийского саммита встречали с цветами и хлебом-солью, но не Путина

Далее Путин подверг критике действия Великобритании, предпринятые 40 лет назад, чтобы ответить военным путем на попытку Аргентины захватить малонаселенные управляемые британцами острова в Южной Атлантике.

«Где Фолклендские острова и где Британия? Действия Тэтчер были продиктованы не чем иным, как имперскими амбициями и (желанием) подтвердить свой имперский статус», — добавил он.

https://www.youtube.com/watch?v=VoM6wP2IUXg
Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Великобритания Российская агрессия Борис Джонсон Российская пропаганда Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X