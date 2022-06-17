Подождем. Путин заявил, что слухи о его смерти «слишком преувеличены» 17 июня, 18:22 Цей матеріал також доступний українською Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что слухи о его смерти «слишком преувеличены».

Во время Петербургского международного экономического форума диктатор процитировал писателя Марка Твена, комментируя слухи о его смерти.

«Как говорил Марк Твен, слухи о моей смерти слишком преувеличены. Вот тут то же самое», — сказал он.

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Что известно о предполагаемой болезни Путина

Уже несколько месяцев в СМИ появляется информация о том, что Путин болен раком.

В конце апреля британский таблоид The Sun опубликовал статью о том, что у Путина рак и в ближайшее время его ждет операция. В мае издание New Lines Magazine получило запись близкого к Кремлю олигарха, который говорит, что Путин болен раком крови.

Бывший британский разведчик, офицер МИ6 Кристофер Стил заявлял, что Путин довольно серьезно болен, но непонятно, чем именно.

О том, что диктатор болел раком, заявлял и американский режиссер Оливер Стоун, ранее снявший пропагандистский фильм о Путине.

По мнению российского оппозиционера Ильи Пономарева, не стоит рассчитывать, что Путин умрет в течение года, хотя «есть очень много разных признаков, что он на самом деле болен раком».

Врач-невролог с 15-летним опытом работы Александра Щебет оценила для НВ наличие неврологических расстройств и состояние здоровья российского диктатора.

По ее словам, если проанализировать внешность Путина, можно заметить, что у него постоянно меняется объем лица, то есть отек лица, то есть его нет.

«Во-первых, речь может идти о том, что у него действительно онкологическое заболевание. Мы не знаем какое именно, все говорят о разных локализациях — кто-то о раке щитовидной железы, кто-то о раке кишечника и т. д. , поэтому ему могут давать высокие дозы стероидов, чтобы угнетать иммунитет при определенном виде терапии онкологии», — сказала она.

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