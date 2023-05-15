«Главный вопрос — почему именно сейчас». Посол США назвала «подарком Путина» решение РФ об отмене виз для граждан Грузии 15 мая, 13:56 Путин отменил визовый режим для граждан Грузии, Тбилиси приветствовал решение диктатора (Фото:mostafa meraji/Unsplash)

Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что отмена визового режима для граждан Грузии и возобновление авиасообщения с РФ — это «подарок» российского диктатора Владимира Путина, и важно понять, почему он делает его именно сейчас.

Об этом она сказала в комментарии грузинскому Первому каналу.

Дипломат заявил, что грузины обеспокоены восстановлением прямого авиасообщения между двумя странами.

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«Я понимаю, почему грузины обеспокоены восстановлением прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Главный вопрос — зачем Путин делает этот „подарок“ Грузии именно сейчас. Думаю, что большинство грузин были бы счастливее, если бы Путин вывел российские войска из Абхазии и Цхинвали, чтобы выполнить свое обязательство по соглашению о прекращении огня и отозвал бы признание Абхазии и Цхинвали», — отметила Дегнан.

Она добавила, что «Путин ничего не раздает бесплатно»

«Я думаю, очень важно спросить, почему он делает этот „подарок“ сейчас, вместо того, чтобы дать Грузии более нужное — отзыв признания Абхазии и Цхинвали, а также выполнение обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 года», — резюмировала дипломат.

10 мая Путин неожиданно отменил визовый режим для граждан Грузии, а также разрешил прямые авиарейсы в страну. В Ассоциации туроператоров РФ заявили, что первые рейсы могут запустить в конце мая.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией отмену Россией многолетнего визового режима для граждан Грузии и запрета на авиасообщение.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что считает положительным заявления кремлевского диктатора Владимира Путина об отмене виз для грузин и возобновлении авиарейсов.



Россия ввела визовый режим для грузинов в 2000 году. С 2012-го россияне могли приезжать в страну без виз — власти в Тбилиси приняли такое решение в одностороннем порядке.

С 2008 года, после вторжения РФ и пятидневной войны с оккупационной армией, Грузия разорвала дипломатические отношения с Москвой.

Прямое авиасообщение между странами было прекращено в 2019 году.

В начале текущего года, когда РФ ведет войну против Украины, глава грузинской правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе предложил возобновить авиарейсы, однако президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась против.

В МИД Украины назвали это предложение политической подлостью на фоне попыток РФ уничтожить украинцев в геноцидной войне.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Грузия заняла нейтральную позицию, отказавшись ввести санкции против кремлевского режима и предоставить Киеву военную помощь. Вместе с тем Тбилиси оказывает гуманитарную поддержку и принял украинских беженцев.

Однако Грузия также стала страной, куда массово въезжали россияне после объявления в РФ мобилизации в сентябре 2022 года.

По состоянию на февраль текущего года граждане страны-агрессора уже открыли в Грузии 100 тысяч банковских счетов. Россияне также массово скупают недвижимость в стране и открывают бизнес.