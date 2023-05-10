«Недопустимо». Президент Зурабишвили считает провокацией отмену Путиным виз для граждан Грузии 10 мая, 14:48 Соломе Зурабишвили (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Президент Саломе Зурабишвили назвала провокацией отмену Россией многолетнего визового режима для граждан Грузии и запрета на авиасообщение.

Об этом она написала в Twitter.

«Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией недопустимы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!» — заявила Зурабишвили.

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В среду, 10 мая, российский диктатор Владимир Путин неожиданно отменил визовый режим для граждан Грузии, а также разрешил прямые авиарейсы в страну. В Ассоциации туроператоров РФ заявили, что первые рейсы могут запустить в конце мая.

Россия ввела визовый режим для грузинов в 2000 году. С 2012-го россияне могли приезжать в страну без виз — власти в Тбилиси приняли такое решение в одностороннем порядке.

После вторжения РФ и пятидневной войны с оккупационной армией Грузия разорвала дипломатические отношения с Москвой в 2008 году. Прямое авиасообщение между странами было прекращено в 2019-м.

В начале текущего года, когда РФ ведет войну против Украины, глава грузинской правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе предложил возобновить авиарейсы, однако Зурабишвили высказалась против. В МИД Украины назвали это предложение политической подлостью на фоне попыток РФ уничтожить украинцев в геноцидной войне.