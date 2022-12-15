Боится нападения Украины. Путин в последний момент лично отменил ежегодную пресс-конференцию — Moscow Times 15 декабря, 10:15 Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Кремлевский диктатор Владимир Путин лично отменил ежегодную пресс-конференцию. Решение было принято буквально в последнюю минуту, пишет журналист Петр Козлов в статье, опубликованной изданием Moscow Times.

Источники журналиста рассказали, что изначально в правительстве и администрации президента РФ готовились к прямой линии. Правительственные чиновники пришли к выводу, что единственная тема, которую стоило бы обсуждать на пресс-конференции, это война.

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Однако в Кремле боятся новых диверсий со стороны Украины перед выступлением Путина.

«Вопрос диверсий подробно обсуждали на совещаниях с силовиками. Они клянутся, что подобного больше не произойдет. Но дать 100% гарантию, что что-то подобное не произойдет перед пресс-конференцией, никто не может», — сказал один из источников.

Еще один источник сообщил, что у Путина и его команды нет ответов на многие вопросы, которые могли бы задать на пресс-конференции.

«А о чем говорить? Вопросов все больше, а ответов все меньше. Причем, у самих участников процесса принятия решений», — сказал он.

12 декабря впервые за 10 лет Кремль объявил об отмене традиционной большой пресс-конференции Путина.

По данным британской разведки, такое решение было принято из-за боязни несанкционированным обсуждением «специальной военной операции».

14 декабря стало известно об отмене ежегодного послания Путина Федеральному собранию.