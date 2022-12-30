«Должна состояться брачная ночь». Почему Лукашенко единственный из лидеров СНГ надел «обручальное кольцо» Путина — белорусский оппозиционер 30 декабря, 17:05 Александр Лукашенко и Владимир Путин в Кремле, 19 декабря 2022 года (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS)

Павел Латушко, белорусский оппозиционер, который был в 2009—2012 годах министром культуры Беларуси, в интервью Radio NV рассказал, почему белорусский диктатор Александр Лукашенко был единственным, кто надел подаренный российским диктатором Владимиром Путиным перстень во время недавней встречи глав государств СНГ.

В эфире Radio NV Латушко напомнил о букете роз, который Лукашенко подарил Путину у трапа самолета во время его визита в Минск, и описал «приданое», которое белорусский диктатор должен получить от российского.

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«Путин фактически в Минске продекларировал цену на газ в соответствии с внутрироссийскими ценами. И, по крайней мере, министр энергетики Лукашенко называл в паблике цену — 60-80 долларов. Пока она еще не озвучена, но она будет достаточно низкой — значительно ниже, чем сейчас. И ниже во много раз, чем в Европе», – рассказал белорусский оппозиционер.

Также он отметил, что диктаторы обсуждали строительство третьего энергоблока белорусской атомной электростанции БАЭС.

«Два блока уже построены за счет российских источников – это 10 миллиардов долларов США. Кстати, Лукашенко не стал платить – получил отсрочку выплаты долгов. Российская Федерация – это главный кредитор. Долги теперь можно будет платить с 2028 года. Согласитесь, хороший подарок», — напомнил Латушко.

Белорусский оппозиционер рассказал и о планах допуска белорусских товаров на рынок РФ без ограничений и инвестиционном проекте импортозамещения на сумму 1,5 миллиарда долларов США.

Он уточнил, что белорусская оппозиция считает, что этот кредит выделен на оборонный заказ, который будет размещен или уже размещен на территории Беларуси.

«Мы с вами уверены, что такие барские подарки, такое приданое за букет цветов не дарят. Следовательно, в ответ должна состояться брачная ночь. Вот Лукашенко поехал в Санкт-Петербург, там он получил обручальное кольцо. И единственный из всех руководителей СНГ (но таким он не является, конечно, в Беларуси) надел это кольцо себе на руку, продемонстрировав уже полное согласие», — подытожил Латушко.

Белорусский оппозиционер добавил, что за закрытыми дверями Путин и Лукашенко обсуждали военно-политические вопросы, но утечек об этих переговорах мало. Он предположил, что речь могла идти об открытии границы для российских войск и использовании в качестве второго эшелона Вооруженных сил Беларуси, а также о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия.

27 декабря российский диктатор Владимир Путин подарил участникам проходившего в РФ неформального саммита стран СНГ памятные перстни.

Украшения с символикой содружества и поздравлением с Новым годом выполнены из металла, похожего на белое и желтое золото. Одну из этих перстней российский диктатор оставил себе.

Единственным, кто надел кольцо сразу, оказался белорусский узурпатор Александр Лукашенко.

Пользователи соцсетей сразу же увидели в этом аналогию с произведениями Джона Рональда Руэла Толкиена, где Темный Властелин Саурон подарил королям людей кольца власти, чтобы подчинить их всех своей воле.



«Это просто такой новогодний сувенир. Ничего там особенного нет», — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков российским пропагандистам и попросил на этом «не акцентироваться».

