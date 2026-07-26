Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, использовал встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым , чтобы оправдать свой отказ заморозить линию фронта в Украине и решение продолжать войну. Об этом идет речь в анализе Института изучения войны (ISW) за 25 июля.

Токаев и Путин встретились в Омске 25 июля в рамках Российско-казахстанского форума межрегионального сотрудничества. Президент Казахстана заявил, что многим трудно понять причины войны РФ против Украины, и призвал заморозить войну по линии фронта, а также вернуться к переговорам в стамбульском формате. Публично глава кремлевского режима не ответил Токаеву, однако, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, впоследствии заявил казахстанскому президенту, что заморозка фронта на данный момент невозможна, поскольку страна-агрессор должна «достичь своих целей» на поле боя.

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Песков также утверждал, что боевые действия могут прекратиться немедленно, если Украина «примет соответствующие решения», намекая на капитуляцию перед максималистскими военными требованиями агрессора. Эти требования, как напоминает ISW, предусматривают сдачу всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей еще до начала переговоров, которые не гарантируют заключения мирного соглашения.

Аналитики напоминают, что Путин сталкивается со снижением рейтингов одобрения и доверия, экономическая ситуация в РФ осложняется, а потери российских войск ради минимального продвижения в Украине неуклонно растут. В то же время Россия продолжает вести войну преимущественно так же, как и в 2022 году, и дает понять, что граждане должны быть готовы нести дальнейшие издержки. Вероятно, встреча Путина и Токаева была использована для того, чтобы «напомнить об этом россиянам», пишет ISW.

Ранее ISW отмечал, что Кремль сознательно преувеличивает успехи российской армии на фронте, формируя у Путина ложное представление о ходе войны и укрепляя его нежелание идти на компромиссы.

По оценкам аналитиков, с начала 2026 года российские войска фактически захватили лишь 81,1 квадратного километра территории, тогда как в общей сложности продвинулись или проникли на 626,85 квадратного километра. При этом территории, куда российские подразделения лишь проникли, нельзя считать находящимися под их контролем.