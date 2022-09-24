Отказался отводить войска из Херсона. Путин лично контролирует стратегические планы войны против Украины —NYT

24 сентября, 11:00
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Владимир Путин (Фото:Sergey Bobylev/TASS Host Photo Agency/Handout via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Sergey Bobylev/TASS Host Photo Agency/Handout via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин на протяжении последних недель лично занимается стратегическим планированием войны против Украины. Он отказался вывести войска от Херсона, сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Как пишет газета, глава Кремля отклонил просьбу своих командиров об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра, поскольку такое отступление стало бы для него «унизительным публичным признанием поражения».

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В то же время командование РФ считает, что организованный уход войск из Херсона поможет сохранить технику и солдат в случае масштабного наступления ВСУ на город. Сейчас российская группировка отрезана от основных сил армии РФ, а отказ Путина ударил по моральному духу российских войск, пишет NYT.

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И хотя диктатор принял некоторые рекомендации командиров, включая мобилизацию, его участие в принятии решений создало напряженность, заявили американские чиновники. Путин сосредоточен на победе любой ценой и заявляет им, что стратегические решения на местах должен принимать лично он.

Также, как сообщает издание, глава Кремля сомневается в укреплении обороны россиян на левом берегу реки Оскол в Харьковской области. Он против отступления там, поскольку «не хочет отдавать [президенту Украины Владимиру] Зеленскому что-то, что выглядит как победа».

По словам американских чиновников, у российских офицеров разные мнения относительно реакции на контрнаступление ВСУ. Некоторые считают, что нужно сопротивляться приказам Путина, остальные — что его указания можно выполнить.

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Ранее CNN сообщал, что командование российской армии не устраивает тактика Путина, лично отдающего приказы генералам РФ.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны РФ Сергей Шойгу после объявления мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать 1 миллион россиян.

Заявление о мобилизации появилось вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что ВСУ за неделю освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

https://www.youtube.com/watch?v=9DRM_jbtKG8
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Владимир Путин Херсон Российские военные Российская армия Война России против Украины

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