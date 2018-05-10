Путин отказался содействовать приезду арестованного режиссера на Каннский фестиваль: "Был бы рад, но правосудие РФ независимо"

Президент России Владимир Путин заявил, что не может содействовать приезду находящегося под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова на Каннский фестиваль.

Как сообщает Интерфакс, с такой просьбой к Путину ранее обратился МИД Франции.

"Вчера фестиваль получил ответ Владимира Путина. Он сказал, что был бы рад помочь Каннскому фестивалю, но российское правосудие независимо", - сообщила содержание ответа Путина пресс-служба фестиваля.

На Каннском фестивале 2018 года показали фильм Кирилла Серебренникова "Лето", во время съемок которого режиссер был задержан.

Серебренников с августа 2017 года находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств при реализации проекта "Платформа", таким образом, он не смог лично представить свой фильм в Каннах. На пресс-конференции для режиссера выделили место с табличкой среди членов съемочной группы, которое пустовало.

Многие считают дело против него политически мотивированным и сфабрикованным, так как режиссер является последовательным критиком внутренней и внешней политики президента Путина.

8 мая на французском Лазурном берегу прошла торжественная церемония открытия Каннского кинофестиваля 2018.

Главный киносмотр года продлится до 19 мая 2018 года и традиционно будет проходить во Дворце фестивалей и конгрессов на знаменитой набережной Круазетт.