Путин несет уголовную ответственность за депортацию украинских детей — прокурор Международного уголовного суда 17 марта, 20:16 Мурал с изображением российского диктатора Владимира Путина в Кельне, Германия (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

У Международного уголовного суда в Гааге есть убедительные доказательства того, что российский диктатор Путин виновен в незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий. Об этом заявил прокурор МУС Карим Хан в пятницу, 17 марта.

По словам Хана, его Офис зафиксировал случаи депортации сотен детей из приютов и детских домов, многих из которых передали на «усыновление» на территорию страны-агрессора России. Путин изменил законодательство для ускорения выдачи российского гражданства и облегчил «усыновление» для россиян. Офис прокурора МУС считает, что это подтверждает намерение навсегда вывезти этих детей из родной страны. На момент депортации украинские дети находились под защитой Четвертой женевской конвенции.



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«На основе доказательств, собранных и проанализированных моим Офисом в ходе независимых расследований, Палата предварительного производства подтвердила наличие разумных оснований полагать, что Путин и г-жа Львова-Белова несут уголовную ответственность за незаконную депортацию и передачу украинских детей с оккупированных территорий Украины в РФ в нарушение Римского статута… Большинство действий по этой схеме депортаций были осуществлены в контексте актов агрессии, совершенных российскими вооруженными силами против суверенитета и территориальной целостности Украины, которые начались в 2014 году», — отметил прокурор МУС.

Хан добавил, что будет и дальше добиваться от России сотрудничества. Он повторил, что Украина является местом преступления, «которое охватывает сложный и широкий спектр предполагаемых международных преступлений». Он подчеркнул, что его команда будет подавать новые ходатайства об ордерах на арест, когда для этого будет достаточно доказательств.

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест Путина и российского «детского омбудсмена» Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в военном преступлении незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию.



Инфографика: NV

Офис генпрокурора зафиксировал депортацию более 16 тысяч детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей, но реальная цифра может быть намного больше. Украине удалось вернуть домой 308 детей.



Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подчеркнул, что теперь глава кремлевского режима официально является подозреваемым в совершении международного преступления — незаконного принудительного перемещения украинских детей. Его могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

