В ОП ответили на псевдоисторический бред Путина, который оконфузился картой «без Украины»

24 мая, 13:40
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Оказалось, что на карте, которую показывали Путину, все же есть Украина (Фото:Gallica)

Оказалось, что на карте, которую показывали Путину, все же есть Украина (Фото:Gallica)

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на ситуацию с «картой Украины», в которой оказался российский диктатор Владимир Путин.

В своем Twitter он написал, что Украина «была, есть и будет», а Россия «исторически самообнулилась».

«Путинская элита исчезнет, традиционные мифы превратились в мэмы, а территория ускоренно погружается в состояние классического „русского бунта, нищеты и безвластия“», — добавил Подоляк.

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Накануне глава Конституционного суда России Валерий Зорькин показал диктатору Владимиру Путину карту середины XVII века, заявив ему, что на ней «нет Украины». СМИ заметили, что это не так.

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Зорькин принес главе Кремля копию карты, составленной при французском короле Людовике XIV, и сказал, что на ней якобы нет Украины.

Российское издание Полигон.медиа обратило внимание, что Украина на карте есть и обозначена на французском как Ukraine pays des cosaques — Украина — страна казаков. Эту карту в 1674 году создал картограф Гийом Сансон. Она также есть на сайте цифровой библиотеки Национальной библиотеки Франции и ее партнеров Gallica.

Издание Верстка заметило, что Крым на этой карте не входит в состав России — полуостров обведен как отдельное государство.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Владимир Путин Карта Украины Михаил Подоляк

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