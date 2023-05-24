В ОП ответили на псевдоисторический бред Путина, который оконфузился картой «без Украины» 24 мая, 13:40 Оказалось, что на карте, которую показывали Путину, все же есть Украина (Фото:Gallica)

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на ситуацию с «картой Украины», в которой оказался российский диктатор Владимир Путин.

В своем Twitter он написал, что Украина «была, есть и будет», а Россия «исторически самообнулилась».

«Путинская элита исчезнет, традиционные мифы превратились в мэмы, а территория ускоренно погружается в состояние классического „русского бунта, нищеты и безвластия“», — добавил Подоляк.

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Накануне глава Конституционного суда России Валерий Зорькин показал диктатору Владимиру Путину карту середины XVII века, заявив ему, что на ней «нет Украины». СМИ заметили, что это не так.

Зорькин принес главе Кремля копию карты, составленной при французском короле Людовике XIV, и сказал, что на ней якобы нет Украины.

Российское издание Полигон.медиа обратило внимание, что Украина на карте есть и обозначена на французском как Ukraine pays des cosaques — Украина — страна казаков. Эту карту в 1674 году создал картограф Гийом Сансон. Она также есть на сайте цифровой библиотеки Национальной библиотеки Франции и ее партнеров Gallica.



Издание Верстка заметило, что Крым на этой карте не входит в состав России — полуостров обведен как отдельное государство.