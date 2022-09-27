Вячорка объяснил, почему Путин опасается поставить ультиматум Лукашенко об участии Беларуси в войне 27 сентября, 19:17 Российский диктатор Владимир Путин опасается открытия второго фронта в случае принуждения Беларуси к участию в войне, считает Франак Вячорка (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка в интервью Радио НВ объяснил, почему Путин опасается поставить ультиматум Лукашенко об участии Беларуси в войне.

Вячорка заявил Радио НВ, что, чтобы втянуть Беларусь в войну, российскому диктатору Владимиру Путину достаточно поставить ультиматим белорусскому диктатору Александру Лукашенко.

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«Только когда он это сделает, никто не знает, к чему это приведет. И не приведет ли это к открытию новой линии фронта, которая Путину очень не нужна», — добавил белорусский оппозиционер.

Он также высказал сомнение в том, что Путин будет убеждать или приказывать Лукашенко вводить войска, «потому что это приведет к нестабильности».

При этом Вячорка считает, что белорусский и российский диктаторы могут обсуждать использование военной инфраструктуры и размещение ядерного оружия на территории Беларуси.

По данным мониторинговой группы Беларуски Гаюн, Беларусь может готовиться к приему воинских эшелонов из страны-агрессора РФ.

26 сентября белорусский диктатор Александр Лукашенко посетил Россию с неанонсированным визитом, где встретился с диктатором Путиным.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.



20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.