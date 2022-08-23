Ядерные объекты РФ известны. Путин знает, что НАТО может нанести превентивный ядерный удар — израильский офицер 23 августа, 18:03 Военный эксперт Игаль Левин считает, что РФ не решится пойти дальше ядерного шантажа на ЗАЭС, так как НАТО может нанести превентивный ядерный удар (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Военный обозреватель, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Радио НВ отметил, что российский диктатор Владимир Путин знает, что НАТО может нанести по РФ превентивный ядерный удар и объяснил, что это такое.

В НАТО начали понимать, что ситуация в Энергодаре, где Россия захватила крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС, может выйти из-под контроля, сказал Левин Радио НВ.

«Россия, элита Кремля в первую очередь, очень боится и не хочет этого. Они понимают, что при столкновении с НАТО у них шансов нет от слова совсем. Их идея воздействия на НАТО — это шантажи, блеф, запугивание. Как только это не работает, то сразу видно, что король голый», — подчеркнул военный эксперт.

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Он отметил, что «последний козырь», о котором российский диктатор Владимир Путин говорил президенту Франции Эммануэлю Макрону перед началом полномасштабного вторжения в Украину — «если мы будем воевать с НАТО, то будем воевать ядерным оружием, потому что мы слабее НАТО».

При этом Левин подчеркнул, что Путин знает, что у НАТО есть понятие превентивного ядерного удара.

«Превентивный, потому что он будет наноситься не по городам России, а по всем ядерным объектам России. Они все известны. Они все наблюдаются со спутников. Они все под прицелом. Идея: нанести молниеносно этот удар, сразу выбить ядерную дубинку из рук РФ. По сути — ядерное разоружение», — объяснил военный эксперт.

Он добавил, что НАТО до сих пор не наносит такого удара, «потому что это ядерный удар, ящик Пандоры — не понятно, как оно все будет», кроме того, у России есть ядерные подлодки, которые могут под этот удар не попасть и впоследствии нанести удар по США, после чего «начинается сценарий апокалипсиса».

«Но в Кремле очень хорошо понимают, что это просто их конец будет. Даже если пол земного шара выгорит в ядерном пепелище, то другая половина шара останется, в том числе и Запад, и НАТО, и США. А вот от России не останется ничего и от элиты тоже», — подчеркнул Левин.

23 августа в ГУР Минобороны Украины сообщили, что российские войска нарочно обстреливают территорию Запорожской тепловой электростанции, чтобы поднять в воздух облака радиоактивной пыли.

«В результате минометных ударов по золоотвалам образуются облака пыли, разносимые ветром по окрестностям Энергодара. Мониторинг радиационного фона, который осуществляется вблизи атомной станции, указывает превышение уровня радиации. Оккупанты пытаются представить эти данные как результаты мифических «обстрелов со стороны ВСУ», — пояснили в ГУР.

Кроме того, российские захватчики продолжают провокации вокруг захваченной ими Запорожской АЭС, обстреливая ее окрестности, чтобы обвинить в этом ВСУ в попытке дискредитировать их в глазах мирового сообщества.

Войска РФ захватили ЗАЭС еще в первые недели полномасштабного вторжения, 4 марта. В результате этого сотрудники электростанции оказались в заложниках.

Оккупанты используют ее для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут наносить ответные удары, чтобы не повредить ядерные реакторы.

При этом войска РФ сами неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС и даже угрожала подорвать ее, в случае наступления украинских войск.



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