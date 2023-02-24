Смысл бомбить Запорожье. Источники FT утверждают, что Путин оценивал выгоды применения тактического ядерного оружия 24 февраля, 20:11 Осенью прошлого года Кремль рассматривал сценарий ядерного удара по Украине, утверждают источники FT (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo)

По словам двух человек, близких к Кремлю, диктатор Владимир Путин в прошлом году изучал возможность нанесения ядерного удара по Украине, пишет Financial Times.

Осенью 2022 года Путин завуалированно предупредил, что «будет использовать все имеющиеся средства» для защиты территориальных завоеваний России, и предположил, что РФ может нанести первый ядерный удар. Эти угрозы настолько обеспокоили западные страны, что США, Великобритания и Франция совместно пообещали ответить конвенциональным оружием на возможный ядерный удар по Украине, отмечает издание.

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По словам двух источников, близких к Кремлю, Путин уже изучал возможность применения ядерного оружия в Украине и пришел к выводу, что даже ограниченный удар не принесет пользы России.

«У него нет причин нажимать кнопку. В чем смысл бомбить Украину? — сказал FT бывший российский чиновник, который настоял на анонимности. — Вот вы подрываете тактическое ядерное оружие возле Запорожья. Все полностью облучено, туда нельзя зайти, а там ведь якобы Россия. Так каков резон?"

В феврале 2023-го Путин заявил, что Россия приостановит участие в договоре о вооружении с США, который регулирует ядерные арсеналы стран. Но он не угрожал применить ядерное оружие — аналитики истолковали эти слова как признак того, что он осознавал ограничения для России, говорится в статье.

В украинской разведке в сентябре 2022 года заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.

21 февраля Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и заявил о готовности возобновить испытание ядерного оружия. США и Россия подписали соглашение в 2010 году. Документ ограничивает количество ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а количество межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700.