Байден — на слова Путина о «прекращении огня»: Интересно, что в Новый год он был готов бомбить больницы и церкви 5 января, 19:58 Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден прокомментировал утверждения российского диктатора Владимира Путина о «прекращении огня» 6−7 января.

Как сообщает в Twitter журналист Голоса Америки Остап Ярыш, Байден сказал, что не хочет реагировать на что-либо, что говорит Путин.

«Интересно, что он готов был бомбить больницы, детские сады и церкви 25 [декабря] и на Новый год», — напомнил президент США.

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По мнению главы Белого дома, Путин «пытается передохнуть», пишет CNN.

Российский диктатор Владимир Путин «поручил» министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу «ввести режим прекращения огня» «по всей линии боевого соприкосновения» в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Путин объяснил решение призывами своего приспешника, главы РПЦ патриарха Кирилла, а также якобы своей заботой о верующих.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ напомнил, что Украина, в отличие от страны-агрессора России, не атакует чужую территорию и не убивает мирных жителей, а уничтожает только военных оккупационной армии на украинской территории.

«Россия должна покинуть оккупированные территории — только тогда у нее начнется „временное перемирие“. Лицемерие оставьте себе…», — написал он в Twitter.

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