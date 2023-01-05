Байден — на слова Путина о «прекращении огня»: Интересно, что в Новый год он был готов бомбить больницы и церкви

5 января, 19:58
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден прокомментировал утверждения российского диктатора Владимира Путина о «прекращении огня» 6−7 января.

Как сообщает в Twitter журналист Голоса Америки Остап Ярыш, Байден сказал, что не хочет реагировать на что-либо, что говорит Путин.

«Интересно, что он готов был бомбить больницы, детские сады и церкви 25 [декабря] и на Новый год», — напомнил президент США.

Видео дня

https://twitter.com/OstapYarysh/status/1611054710617669634

По мнению главы Белого дома, Путин «пытается передохнуть», пишет CNN.

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Российский диктатор Владимир Путин «поручил» министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу «ввести режим прекращения огня» «по всей линии боевого соприкосновения» в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Путин объяснил решение призывами своего приспешника, главы РПЦ патриарха Кирилла, а также якобы своей заботой о верующих.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ напомнил, что Украина, в отличие от страны-агрессора России, не атакует чужую территорию и не убивает мирных жителей, а уничтожает только военных оккупационной армии на украинской территории.

«Россия должна покинуть оккупированные территории — только тогда у нее начнется „временное перемирие“. Лицемерие оставьте себе…», — написал он в Twitter.

Массированные обстрелы Украины
https://www.youtube.com/embed/UwrtRmdnm5M
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Джо Байден Россия-США Украина-США Война России против Украины

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