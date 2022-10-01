«Путин объявил публичную войну Западу». Огрызко рассказал, как цивилизованный мир может ответить диктатору и Кремлю.

1 октября, 13:37
Эксклюзив НВ
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Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Диктатор Владимир Путин, выступая с речью об аннексии украинских территорий, объявил войну Западу, считает министр иностранных дел Украины в 2007—2009 годах Владимир Огрызко.

«На самом деле Путин объявил публичную войну Западу. Уже точно, четко и безвозвратно. Он сказал, что будет бороться с этим Западом всеми возможными и доступными ему средствами», - рассказал Огрызко в эфире Радио НВ.

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Далее, по словам дипломата, есть два пути развития событий.

«Первый путь. Запад принимает вызов и начинает действовать наконец по-взрослому. И начинает понимать, что у него нет другого выбора, как довести дело дезинтеграции России до своего логического завершения или, как минимум, до смены нынешнего российского политического режима», — убежден Огрызко.

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Другой путь, по словам дипломата, будет в том, что Запад на этот вызов отреагирует неадекватно:

«Начнет искать способы не обострять ситуацию и не эскалировать ее. <...> Это то, к чему стремится Путин и это то, на что он и рассчитывает. Он думает, что своими ястребиными заявлениями настолько испугает Запад, что тот не сможет ему психологически противостоять».

30 сентября Путин подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины и выступил с очередной псевдоисторической и маниакальной речью, в которой озвучил огромное количество лжи и и обвинений в адрес стран Запада.

Страны-члены Евросовета решительно отвергли и осудили решение. Турция также не признает незаконную аннексию Россией четырех областей Украины.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал речь Путина «полной шовинизма, ненависти и претензий в нацистском стиле», а также призвал поставить Украине больше оружия для борьбы против России.

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Впоследствии Генсек НАТО Йенс Столтенбрг заявил, что Украина имеет полное право вернуть все временно оккупированные территории востока и юга страны.

В тот же день, 30 сентября, Украина подписала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Об историческом решении заявил президент Владимир Зеленский.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Россия Владимир Путин Запад Война в Украине Радио НВ Война России против Украины

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