«Тревожная эскалация войны». Глава МИД Британии отреагировала на заявления Путина о мобилизации и псевдореферендумах 21 сентября, 11:47 В Британии резко отреагировали на циничные заявления Путина (Фото:Tom Nicholson/Reuters)

Заявления российского диктатора Владимира Путина о частичной мобилизации в РФ и проведении псевдореферендумов являются «тревожной эскалацией» войны против Украины.

Об этом заявила глава МИД Великобритании Джиллиан Киган, пишет Sky News.

По ее словам, угрозы кремлевского диктатора следует воспринимать «серьезно», так как Украина начинает продвигаться вперед и отвоевывать свои земли, захваченные РФ с февраля.

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Все сказанное Путиным Киган назвала ложью.

«Это ложь Путина, и он продолжает полностью искажать то, что произошло в Украине. Это незаконная война в Украине. Это незаконная война России в Украине. Конечно, мы по-прежнему будем поддерживать Украину, как и все наши союзники по НАТО», — добавила британский министр.

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс, комментируя обращение Путина к россиянам, отметила, что он все еще отказывается понимать Украины.

«Он все еще отказывается понимать Украину. Частичная мобилизация и фиктивные референдумы не изменят этой существенной слабости», — написала она в Twitter.

20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил о проведении в РФ частичной мобилизации.

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