Давал «слово». Экс-премьер Израиля рассказал об обещании Путина не убивать Зеленского 5 февраля, 14:08 Нафтали Беннет (Фото:Maya Alleruzzo/Pool via REUTERS)

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, который ушел с должности летом 2022 года, заявил, что российский диктатор Владимир Путин обещал ему не убивать президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет Associated Press.



Беннет и Путин встречались в Москве в марте 2022 года — незадолго после начала полномасштабной войны России против Украины.

По словам экс-премьера Израиля, он спрашивал Путина о том, планирует ли он убить украинского президента.

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«Он (Путин — ред.) сказал: «Я не буду убивать Зеленского». Я ему сказал: «Я должен понимать, что вы даете мне слово, что не убьете Зеленского». Он сказал: «Я не собираюсь убивать Зеленского», — рассказал Беннет.

Бывший глава правительства отметил, что передал это обещание Зеленскому.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на эти слова Беннета, отметив, что российский диктатор не придерживается своих слов.

«В прошлом Путин обещал не оккупировать Крым, не нарушать Минские договоренности, не вторгаться в Украину, но он все это сделал. Не обманывайте себя: он опытный лжец. Каждый раз, когда он обещал ничего не делать, это было частью его плана», — написал глава МИД Украины в Twitter.

В январе издание Independent сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский с начала полномасштабного вторжения России пережил более 12 попыток покушения. Журналисты отметили, что по меньшей мере два из них удалось успешно предотвратить благодаря американским разведданным.

