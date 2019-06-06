Путин об отсутствии приглашения на мероприятия к годовщине операции Overlord: Я не свадебный генерал Вчера, 16:31 Цей матеріал також доступний українською Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS Владимир Путин Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS

Президент России Владимир Путин заявил, что не видит проблемы в том, что его не пригласили на празднование 75-летия высадки союзнических войск в Нормандии.

Об этом сообщает Интерфакс.

«По поводу приглашения… мы тоже не всех приглашаем и не на каждое мероприятие. Почему меня должны обязательно везде куда-то приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? Мне своих дел хватает здесь. Это вообще не проблема», — сказал Путин.

По его словам, «если заняться какой-то конспирологией, можно себе представить, что западные лидеры хотели пошушукаться между собой перед тем, как начать какие-то контакты» с РФ.

Напомним, что президента России Владимира Путина не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии Overlord 6 июня 1944 впервые за 15 лет.

Операция Overlord по высадке войск союзников на севере Франции является крупнейшей военно-морской десантной операцией в истории. Она длилась с 6 июня по 1 июля 1944 года.