Путин о выздоровлении экс-агента Скрипаля: Мы очень рады

Президент России Владимир Путин прокомментировал выписку из британской больницы после отравления в Солсбери экс-агента Сергея Скрипаля

"Дай бог ему здоровья. Мы очень рады", - цитирует Путина РБК.

При этом, Путин добавил, что боевое отравляющее вещество приводит практически к мгновенной гибели человека.

18 мая в Национальной службе здравоохранения Англии заявили о выписке из больницы российского экс-разведчика Скрипаля, который вместе с дочерью был отравлен в Великобритании веществом Новичок, разработанным в СССР в 1970-х годах. По данным Лондона, за отрвалением Скрипаля стояла Россия.

Великобритания выслала ряд российских дипломатов. Солидарность с Лондоном выразили 28 государств, которые выслали почти 150 российских дипломатов. Кроме того, аннулированы аккредитации семи российских представителей при НАТО.

Россия отрицает причастность к отравлению Скрипалей.

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