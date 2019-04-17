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Путин о возможности переговоров нормандской четверки: В моем графике нет такой встречи

Вчера, 16:52
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Путин о возможности переговоров нормандской четверки: В моем графике нет такой встречи - фото

Alexander Nemenov/AFP/Pool via REUTERS

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что с российской стороной никто не обсуждал возможность проведения встречи лидеров в "нормандском формате" в июне.

По словам Путина, у него в рабочем графике таких переговоров нет.

"Мне об этом ничего не известно, с нами это никто не обсуждал. В моем рабочем графике этого нет", - цитирует Путина ТАСС. 

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что встреча лидеров нормандской четверки может состояться в июне на праздновании годовщины открытия Второго фронта.

Он также анонсировал подписание "документов нормандского формата" о выводе войск РФ и тяжелой техники из Донбасса, разоружении незаконных вооруженных формирований и принятии решения о введении миротворцев ООН.

Нормандская четверка, или нормандский формат - дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, Франции и России). Ее целью является стабилизация ситуации на Донбассе и выполнение Минских соглашений. Встречи проводятся как на уровне глав МИД, так и на уровне глав государств.

Теги:   Нормандская четверка Петр Порошенко Владимир Путин

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