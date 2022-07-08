«Ты, Путин, никто и звать тебя никак». Что значат вызывающие заявления Токаева в РФ — политолог 8 июля, 17:15 Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не признает «Л/ДНР» (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью журналистке Елене Трибушной рассказал, почему президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев делал в России вызывающие заявления.



«Он оппонировал Путину по всем вопросам … когда он нес свой имперский бред о том, как он будет, словно Петр I, возвращать все земли, как соседи получили независимость и не благодарят. Токаев с каменным лицом сидел — такое чувство, что он был в холодном бешенстве. Он прекрасно понимает, что все эти разговоры о соседях, о возврате территорий относятся и к северным регионам Казахстана, на которые давно уже имперская Москва пялится. И он решил принципиально ответить по всем вопросам», — сказал Пионтковский.

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Политолог обратил внимание на то, что, отвечая Путину, Токаев постоянно ссылался на главу Китайской народной республики Си Цзиньпина.

«Чуть ли не в каждом абзаце он вставлял „вот мы с товарищем Си“, „мы с Китайской Народной Республикой“ вот так считаем, а ты, Путин, никто и звать тебя никак. Примерно так он с Путиным разговаривал. Давно с ним никто так не разговаривал», — отметил он.

По словам Пинтковского, Токаев «нанес травму путинскому имперскому сознанию».

17 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил Путину, что его страна не будет признавать «Л/ДНР», как это сделала Россия.

Также он отказался принять российский орден Александра Невского, которым предложила накануне наградить его Москва. Казахстанские СМИ сообщили об этом со ссылкой на его пресс-службу. При этом пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков 18 июня заявил в комментарии изданию Подъем, что награждать Токаева в РФ не собирались.

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