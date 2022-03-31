Уровень стресса диктатора. Иностранная пресса анализирует поведение Путина и тактику его армии 31 марта, 19:10 Цей матеріал також доступний українською Язык тела российского диктатора помогает понять его психологическое состояние, убеждены эксперты (Фото:Mikhail Klimentyev / Sputnik / Kremlin via REUTERS)

Какую тактику следует выбрать ВСУ, когда враг перегруппировывается, и что заставляет российского диктатора особенно нервничать — НВ проанализировал иностранную прессу.



Последние заявления России говорят о важной, но временной победе Украины, пишет британское издание The Guardian . Несмотря на озвученные намерения снизить военную активность в районах Киева и Чернигова, агрессор продолжает обстреливать эти города. В дальнейшем Россия, имея возможность бомбить их на расстоянии, продолжит прикрывать огнем любую остановку наземного наступления, чтобы поддерживать неопределенность и удерживать на месте украинские силы.

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Пять недель интенсивных боев к северу от столицы изнурили боевую мощь России, констатирует издание. Теперь украинские войска должны давить на врага, чтобы не дать ему возможности перегруппироваться. Ведь для России замедление боевых действий несет немало преимуществ: военные могут отдохнуть, реорганизоваться и спокойно сосредоточить силы на востоке Украины. Поэтому Запад должен оперативно увеличить свою поддержку Киева, считает Фил Осборн, бывший глава оборонной разведки Великобритании.

Украина просит западных партнеров о более мощном вооружении, включая танки, противовоздушные и противоартиллерийские системы. Впрочем, запасы такой техники не безграничны: по подсчетам Джона Шауса, старшего научного сотрудника американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), США уже отправили в Украину 4,6 тыс. систем Javelin, что «составляет более половины из 8,9 тыс. систем Javelin, приобретенных Министерством обороны [США] за последнее десятилетие».

И все же из разговоров американского президента Джо Байдена с лидерами Великобритании, Германии, Франции и Италии следует намерение увеличить поддержку Украины. «Месяц назад своим неспровоцированным вторжением войну начала Россия, — пишет The Guardian. — Однако сейчас именно Украина должна будет больше выиграть от продолжения борьбы, если ее войска смогут сорвать усилия Москвы по перегруппировке».

Несмотря на то, как кончится война в Украине (за исключением разве что ядерного сценария), Россия останется парией в мировом сообществе на десятилетие или дольше, отмечает американский журнал Forbes . Хотя в случае достижения соглашения между Киевом и Москвой большинство международных санкций будут сняты, некоторые все же останутся. И что еще важнее, западный бизнес уже не будет инвестировать в российские проекты или совместные предприятия — даже если это будет законно. На Западе будут избегать долгосрочных соглашений с российскими предприятиями из-за страха перед очередным конфликтом — например, со странами Балтии или где-нибудь вблизи южной границы России, пишет издание.

В десятилетней перспективе более слабое негативное влияние война в Украине будет иметь на Европу, и еще меньшее — на США и остальную часть глобальной экономики.

Без западных инвестиций в технологии будет страдать российская нефтяная отрасль. Ведь она столкнется с необходимостью перейти от добычи на легких площадках, где запасы иссякают, к более технологически сложной разработке шельфовых и сибирских месторождений. Пострадают также высокотехнологичные производства техники и автомобилей. Компании, поставляющие продукцию на внутренний рынок, будут вынуждены закупать более дорогие и менее разнообразные отечественные сервисы и товары, как, например, сельхозтехника, компьютеры и оборудование. Экономика будет слабеть, и простые россияне будут жить беднее.

Тем временем Европа увеличит свои оборонные расходы. Без сопутствующего расширения производственных мощностей в регионе это приведет к торможению экономического развития и снижению уровня жизни европейцев. Пытаясь наладить поставки энергоносителей из других стран, а не из России, те будут вынуждены платить более дорогую цену за газ. Такое экономическое влияние можно было бы смягчить, если бы Европа отступила от своей политики декарбонизации, но это маловероятно, считает автор материала. Дополнительно европейцам придется выделить определенное финансирование для помощи украинским беженцам.

Более умеренное влияние — в первую очередь за счет более высокой цены на нефть из-за сокращения ее добычи в России и необходимости разработки более сложных месторождений — испытают США и остальные страны мира. Негативный эффект для мировой экономики будет иметь также стремление многих компаний сократить свои цепочки снабжения. Сложные глобальные цепочки снабжения снижают издержки производства, если работают как следует. Однако война в Украине еще раз доказала, насколько хрупка эта система.

Но есть и хорошие прогнозы: хотя нападение России на Украину повлечет за собой регресс, но его жестокие последствия для Москвы, вероятно, убедят других правителей отказаться от вторжений на территории своих соседей.

Мощные западные санкции уже вынудили российского диктатора нервничать, утверждает японская газета Nikkei . На это указывает анализ голоса Владимира Путина во время его выступлений. Вместе с йокагамским стартапом Risk Management Technologies издание проанализировало около полутора часов аудиозаписей голоса Путина, сделанных в период с 1 февраля по 18 марта 2022 года. Результаты указали на то, что за несколько дней до вторжения в Украину уровень стресса у диктатора повысился, а затем резко вырос, когда в начале марта Россия попала под лавину санкций.

Изменения в психологическом состоянии человека могут повлиять на его голосовые связки, изменив речь, и таким образом указать на его умонастроение, которое бывает трудно понять по его словам или выражению лица, подчеркивают эксперты. Например, на заседании Совета безопасности РФ 21 февраля, где рассматривалось признание так называемых ДНР и ЛНР, в голосе Путина резко менялся уровень стресса — от высокого до низкого. Это указывало на колебания чувств.

«Можно предположить, что он находился в состоянии психологической нестабильности», — цитирует Nikkei руководителя и основателя стартапа Risk Management Technologies Канджи Оказаки.

А позже, во время телеобращения 24 февраля, в день вторжения в Украину, Путин высказывался резко, подчеркивая, что «сегодняшняя Россия остается одной из самых мощных ядерных держав». И хотя уровень его стресса на этот раз тоже колебался, он на длительные периоды задерживался на низких отметках, что, по словам специалистов, свидетельствует об оптимистическом настроении. В тот момент диктатор был уверен в способности российских военных молниеносно захватить Киев.

10 марта во время встречи с чиновниками Путин снова был напряжен, его уровень стресса на 40% превышал привычный показатель. Тогда он обещал, что Москва отомстит иностранным компаниям, выходящим из страны. Учитывая также язык тела, он будто «демонстрировал, что бросает вызов», отмечает эксперт по языку тела Икуо Дейбо.

А уже 18 марта, во время выступления на концерте по случаю годовщины аннексии украинского Крыма, диктатор был более спокойным. Но хотя в его голосе звучала стойкость, на видео были заметны признаки замкнутости и сосредоточенности на собственных интересах, отмечает Nikkei.

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