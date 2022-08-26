«Путин ненавидит Лукашенко». Зачем белорусский диктатор «ляпает языком» о ядерном оружии и как «выменяет» отмену санкций. Интервью 26 августа, 20:59 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин и белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко пригрозил Западу ядерным оружием.

Зачем он это сделал, даст ли ему российский диктатор Владимир Путин им воспользоваться и кого боится самопровозглашенній президент Беларуси, в интервью Радио НВ рассказал Александр Азаров, основатель инициативы белорусских силовиков против Лукашенко BYPOL.

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— Я должен процитировать Лукашенко, потому что цитата яркая, по поводу ядерного оружия, которое он будет на бомбардировщиках Су-24 куда-то пулять. Это он обращается к западным странам: «Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты „Су“ для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!». Какую реакцию он ожидает, когда делает подобные заявления?

— Его все заявления направлены прежде всего на белорусский народ, который подвержен пропаганде, который не понимает, что происходит. Нужно оценивать как раз то, что он говорит, прежде всего для белорусов, а не для мировой общественности.

Мы сейчас консультировались с военными, и они говорят, что такого рода самолеты такой модификации 10 лет назад все распилены на металл. Либо он перепутал модификацию самолета, либо ему без разницы, что говорить, либо вообще такого не было события.

— Действительно ли это фигура речи — назвать любой самолет, сказать, что он будет ядерное оружие нести? Вы так это объясняете?

— Да, только так. Он же не специалист. Он же не военный. У него много ляпов в речи. Что на язык ему пришло, то он и говорит.

— Ядерное оружие цивилизованный мир воспринимает очень серьезно. Иран, Северная Корея, Россия. Если Лукашенко утверждает, что у него может появиться ядерное оружие, как на это должны отреагировать? Что должно дальше произойти? Он и сейчас не рукопожатный, а какое может быть развитие?

— Ядерное оружие нужно прежде всего для шантажа. Если оно есть у страны, то она имеет больший вес, она может шантажировать своих недругов этим оружием. И он решил, видимо, пошантажировать.

Я сомневаюсь, что Путин ему вообще даст ядерное оружие, иначе он начнет Путина шантажировать. Это невозможно в сегодняшних условиях. Они с Путиным, с одной стороны, друзья, но реально Путин его ненавидит, потому что Лукашенко хочет стать на его место.

Он хотел в начале еще 90-ых, когда только избрался президентом, восстановить Советский Союз, быть президентом Советского Союза и России. Путин это понимает, он никогда в жизни ему не даст ядерное оружие.

— 25 августа посольство США заявило о том, что Лукашенко передал Беларусь Кремлю под военные нужды, «его соучастие не останется без ответа». Это же не сюрприз для Лукашенко, правильно? Или это могло спровоцировать на следующий день подобное заявление о том, что «смотрите, бойтесь, а я тут ядерными бомбами буду сейчас бросаться»?

— Да, я думаю, что могло спровоцировать заявление Лукашенко. Раньше США таких заявлений не делали, а сейчас — сделали. И Лукашенко, видимо, испугался.

Мы знаем, что он пытается торговать с Европой, выходить на спецслужбы европейских государств. Возможно, и на спецслужбы США. Но такое заявление от государства, которое в мире является самым влиятельным, могло повлиять, конечно, что Лукашенко стал угрожать со своей стороны.

— Он выходит на европейские спецслужбы, чтобы что? Какая цель? Какую коммуникацию он хочет через них вести?

— Санкции влияют на экономическое состояние Беларуси. Они могут привести к экономическому краху. Лукашенко всегда, когда налагались санкции, придумывал различные спецоперации для того, чтобы санкции были сняты.

К примеру, начинал торговать политзаключенными. Он всегда брал в заложники политзаключенных и обменивал их на санкции. Санкции отменялись, он выпустит кого-нибудь, все в порядке, экономика начинает дальше развиваться.

Либо спецоперация Шлюз — переправка мигрантов в ЕС. Он открывал границу, пограничники и КГБ занимались переправкой нелегалов, создавали искусственный кризис в странах ЕС.

Ему нужно снятие санкций, снятие политического давления. Потому что в Беларуси все идет к тому, что скоро будет экономический крах. Белорусский рубль сдерживается искусственно. Есть информация, что деньги печатаются, а курс на том же месте стоит.

Такая же ситуация была в 2011 году, когда курс доллара за один день вырос в семь раз. Это может наступить в Беларуси в скором времени.

— Разве Россия не подставит плечо, чтобы режим Лукашенко дальше держался и показывал миру, что санкции ему нипочем?

— Должны подставить. Им нужно, чтобы Лукашенко был все-таки рядом. Но подставит в обмен на что-то. Лукашенко опять продаст им что-нибудь — стратегическое предприятие, землю, права на что-нибудь, пообещает признать «ДНР», «ЛНР» или что-угодно. Однозначно Лукашенко вынужден будет эту помощь на что-то обменять. А это обмен независимости. Это каждый раз утрата независимости.

— На территории Беларуси продолжает действовать посольство США. Это такой вражеский остров посреди Беларуси? Как с этим Лукашенко борется или не борется?

— Выгнать посольство — это серьезный шаг. А насколько я знаю, посол США до Беларуси не доехал. Я, на самом деле, не знаю, действует ли посольство, но посла там не было точно. Посол США приезжала в Варшаву, я с ней встречался, Джули Фишер, а потом эта посол поехала в Вильнюс и находилась все время там. Сейчас она уже вернулась обратно в Вашингтон.

— Появилось заявление начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова. Он сказал, что до 13 тысяч силовиков белорусских готовы воевать в Украине. Как вы оцениваете эту цифру? Насколько она вам кажется реалистичной?

— Я думаю, эта информация недостоверна. Реалии таковы, что в белорусской армии, в любом белорусском обществе, в любом учреждении, организации, если приходит к тебе руководитель с определенным письмом, ты должен его подписать — неважно, что там написано. Иначе ты будешь уволен, либо подвергнешься репрессиям.

Те же военнослужащие — зависящие: к ним пришли с таким письмом, что «я согласен участвовать в спецоперации», «на, здесь распишись». И они все подписали молча, даже, может быть, не читая. А если и прочитали, все равно подписали. А то, что они думают, это еще неизвестно.

— Это просто на бумаге может быть?

— Да, раздали по частям это согласие, и люди вынуждены были подписать. Сейчас в Беларуси нет социологии, невозможно провести какой-то анализ. А спросить людей — никто тебе правду на улице не скажет! Даже если ты закроешь ему лицо, заретушируешь. Даже анонимно люди боятся что-либо говорить. Поэтому узнать правду невозможно. А верить официальным документам — это вообще!

— Мы с белорусскими коллегами обсуждали роль полка Кастуся Калиновского. Прозвучала мысль, что Лукашенко его боится. Полк Калиновского ставит себе две цели — сначала освобождение Украины, а основная цель — освобождение Беларуси от этого диктаторского режима. Лукашенко может рассматривать вариант, что если он введет войска свои на территорию Украины, что часть этих войск может перейти в полк Калиновского. Насколько это реалистичная оценка? Насколько она похожа на правду?

— То, что Лукашенко боится полк Калиновского и любые другие подразделения белорусов, у которых есть оружие, которые проходят специальную военную подготовку, это сто процентов. По этим случаям проводятся совещания регулярно во всех спецслужбах и ставятся задачи уничтожить, разгромить на корню все это. Это мы знаем достоверно.

Даже мы готовим своих людей и Лукашенко этого очень боится. Поэтому войдет ли полк в Беларусь? Я знаю, что цель их, конечно же, вернуться в Беларусь, освободить ее от диктатуры. Получится им войти и каким образом? Я думаю, что это зависит от украинских властей в первую очередь.

— Вы говорили, что поддерживаете связь с теми белорусами, которые воюют на нашей стороне в полку Калиновского. А что они вам рассказывают о том, что они лично видят?

— У нас проходили подготовку бойцы Bypol, которые добровольно выехали в Украину, присоединились к полку Калиновского, поскольку это самое крупное белорусское подразделение, продолжают там служить. У нас есть даже один погибший — позывной Атом, может быть, слышали, [погиб] вместе с Брестом — это командир батальона Волат был.

— Мои соболезнования. Мы слышали об этом, конечно.

— Конечно же, я поддерживаю с ними связь, получаю информацию, что там происходит. И знаю, что два батальона в различных местах Украины выполняют свой долг по защите Украины от российского вторжения. Они участвуют в боевых действиях. Но передавать эти истории я не буду. У вас достаточно информации о боевых действиях и от украинских военнослужащих.

— Что произошло в Зябровке, когда были так называемые хлопки?

— Достоверной информации, что там случилось, до сих пор нет. Мы можем делать только предположения на основания вот этих хлопков, взрывов и спутниковых снимков.

Первоначально, когда не было снимков, я предполагал, что это мог быть самолет, поскольку это аэродром. И самолет явно взорвался с боекомплектом, поскольку было несколько взрывов — по-моему, семь или восемь.

Но поскольку снимки показывают, что это танк, значит, взорвался танк с боекомплектом. Почему он взорвался? Вопрос остается открытым.

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