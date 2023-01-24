Путин зарезал своего «золотого гуся». Почему у России нет пути к победе — британский экономист 24 января, 16:19 В конечном итоге Путин боится НАТО, убежден Тимоти Эш (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Возврат к продаже российского газа в Европу невозможен, что ослабляет Россию экономически, а возможностей для военной эскалации у ее диктатора Владимир Путина практически не осталось.

Такое мнение в своей новой колонке высказывает Тимоти Эш, британский экономист и эксперт по вопросам Украины.

«У России нет пути к победе, и чем дольше продолжается война, тем хуже становится и для России, и для Путина. Это лишь вопрос времени, когда либо российские силы в Украине рухнут, либо мы увидим, как Москва пытается добиться какого-то мира (я думаю, что за последний год они пытались много раз, например, с помощью Турции)», — убежден Эш.

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По его мнению, хотя Кремль пытается чертить «красные линии», у него нет возможностей доминировать в эскалации войны. «У него [Путина] есть свои пределы. В конечном счете, он боится НАТО […], — полагает Эш — Если НАТО развернет против России оружие 4-го и 5-го поколения, все закончится через несколько часов. Путин это знает. Ему грозит полное поражение, если он пойдет на обострение, — а оружие массового уничтожения просто не вариант — я редко в чем-то согласен с Борисом Джонсоном, но он был прав, когда делал подобные комментарии в Давосе».

Британский экономист также оптимистично оценивает готовность НАТО, США и стран Запада поддерживать Украину и далее. По его словам, именно сейчас к лидерам этих стран «приходит осознание того, что лучший способ избежать войны НАТО с путинской Россией в какой-то момент в будущем — это обеспечить украинцам победу над Россией сейчас». «Каждый российский танк, уничтоженный Украиной сейчас, — означает, что в будущем НАТО придется столкнуться с одним танком меньше», — отмечает Эш.

В поддержку своего мнения о неизбежности победы Украины он приводит несколько тезисов:

даже с учетом мобилизации в России Украина имеет преимущество в плане обучения и мотивации войск;

потери российских боекомплектов сейчас настолько велики, что их нельзя легко или быстро заменить;

благодаря данным стран НАТО Украины опережает РФ в полноте спутниковых данным, у россиян нет полного спутникового покрытия поля боя;

цены на нефть упали, а скидка на нефть марки Urals теперь составляет 48% - и российский бюджет, наконец, начинает страдать;

поступления от энергоресурсов в этом году могут быть ниже на $150 млрд, что будет означать, что дефицит бюджета РФ утроится и превысит 6% ВВП, а профицит счета текущих операций в размере $225 млрд, «вероятно, быстро испарится»;

предыдущий фактор ускорит отток капитала и истощение резервов, Путину придется делать выбор « между пушками и маслом», а это означает риск социальных и политических волнений дома;

между пушками и маслом», а это означает риск социальных и политических волнений дома; украинцы не отступят, победа для них — вопрос выживания ( «Путин совсем не помог себе, представив войну как отрицание украинской идентичности, а это значит, что у украинцев действительно нет выбора», — напоминает Эш);

«Путин совсем не помог себе, представив войну как отрицание украинской идентичности, а это значит, что у украинцев действительно нет выбора», — напоминает Эш); «заморозить» Европу России не удалось, рынок газа вступает в период более низких и более « длинных» цен на энергоносители, и это вредит России ( «Путин сам зарезал своего „золотого гуся“. Возврата к продаже газа Газпромом в Европу уже не будет», — констатирует экономист).



«Путин не может выиграть войну с российской экономикой в ​​$1,8 трлн против Запада с совокупным ВВП в $40 трлн и огромным технологическим преимуществом», — заключает Тимоти Эш.