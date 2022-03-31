Британская разведка подтверждает, что Путина дезинформировали о реальном ходе войны в Украины 31 марта, 11:01 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Глава британской электронной разведки GCHQ Джереми Флеминг заявил, что Россия сильно ошиблась в оценке ситуации в Украине, а некоторые советники Владимира Путина не говорят ему правду.



Война России против Украины — главные события 31 марта

По словам Флеминга, советники Путина боятся сказать ему правду, но текущее положение дел и масштабы этих ошибочных суждений должны быть очевидными для российского режима, сообщает ВВС.

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«Все это усугубляется стратегическим просчетом, о котором западные лидеры предупреждали Путина. Это стало его личной войной, за которую расплачиваются невинные люди в Украине и все чаще обычные россияне», — отметил глава британского разведывательного ведомства.

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Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Путин «не полностью информирован своим министерством обороны» в ходе войны в Украине.

По информации Белого дома, советники дезинформируют Путина по поводу эффективности российских сил в Украине, а также относительно влияния санкций на экономику РФ, поскольку они боятся сказать правду.



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