Путин не определил цели войны против Украины — директор ЦРУ 11 марта, 11:20 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Владимир Путин не имеет стойкой цели в развязанной им войне против Украины.

В ходе слушаний в Сенате США Бернс сказал, что сейчас Россия соглашается на переговоры с Украиной ради тактической выгоды, сообщает ABC News.

«Учитывая то, как действовал Путин раньше, и что он считает недопустимым сделать что-то, что может выглядеть как слабость, что надо уступить или признать ошибку — это, пожалуй, неуверенная авантюра», — отметил он.

По словам директора ЦРУ, Путин в то же время превращает Россию в «пропагандистский пузырь».

Однако Бернс убежден, что Путин не сможет скрывать правду от россиян бесконечно.

Он также подчеркнул, что среди ошибочных предположений, которые сделал Путин перед вторжением в Украину была его уверенность в том, что он построил экономику, устойчивую к санкциям.

Директор ЦРУ добавил, что Путин думал, что накопил очень большой запас из резервов иностранной валюты и золота, и недооценил влияние западных санкций.

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