«Хочет продолжать войну». Путин не заинтересован в переговорах с Зеленским — Пентагон

27 мая, 22:37
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Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и хочет продолжать войну. Об этом сообщил спикер Пентагона Джон Кирби.

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«Путин может сделать правильную вещь прямо сейчас, выведя свои войска и встретившись с Зеленским. Однако пока нет надежды, что переговоры состоятся. Путин не показал никакой заинтересованности в переговорах. Скорее наоборот, он продемонстрировал желание продолжать эту войну», — сказал Кирби во время брифинга.

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Спикер также подчеркнул, что Россия продолжает наращивать войска на Донбассе, но за почти 100 дней войны войска РФ не достигли существенных успехов.

«Путин не достиг абсолютно ничего из своих стратегических целей. Он не сумел забрать украинский суверенитет, но он показал украинцам насколько важна их независимость», — подытожил Кирби.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Владимир Путин Пентагон Война в Украине Владимир Зеленский

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