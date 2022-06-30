«Искаженная картина мира». Путин действительно не верит, что Украина существует — Климкин 30 июня, 20:12 По словам Павла Климкина российский диктатор Владимир Путин в самом деле не верит в существование Украины как государства (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Радио НВ заявил, что у российского диктатора Владимира Путина «искаженная картина мира» и он действительно не верит в существование Украины, причем это вызвано не тем, что он поддался влиянию собственной пропаганды.



«Он не включает телевизор, он просто говорит тем, кто вокруг него, что транслировать по телевизору, или они пытаются догадаться. А у него в голове — это искаженная картина мира, это его личная картина. Так же, как статья, которую он писал об Украине, помните? Мы все ее помним. Это реально его мысли, это реально то, что он думает. То, что он считает, что Украины не существует, ничего украинского, там, истории, ментальности, государственности, в конце концов, языка. Он искренне так считает. Со своей путинской искренностью, не нашей искренностью», — сказал экс-министр.

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Климкин добавил, что ценности, которые Путин разделяет с большинством россиян — «это действительно скрепы, и они, наконец, это понятно уже Западу, не имеют ничего общего».

Он также отметил, что мирное соглашение с Россией совершенно бессмысленно, так как не только Путин и его окружение, но и большинство населения России «реально хотят уничтожить Украину как таковую, поскольку, глядя на нас, они понимают свою никчемность».

В июле 2021 года на сайте Кремля опубликовали статью российского диктатора Владимира Путина, в которой он, в частности, пишет, что «современная Украина — целиком и полностью детище советской эпохи» и она «создавалась за счет исторической России». Также он в очередной раз назвал Майдан «переворотом».

21 февраля 2022 года Путин поручил официально ввести войска в «Л/ДНР» для «поддержания мира». Через три дня, 24 февраля 2022 года, начал полномасштабное вторжение в Украину.

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