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Путин: Нет никаких доказательств причастности РФ к уничтожению МН17

Сегодня, 18:40
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Путин: Нет никаких доказательств причастности РФ к уничтожению МН17 - фото

kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что выводы международного следствия по крушению Боинг-777 рейса МН17 не содержат доказательств вины России.

Об этом Путин заявил во время пресс-конференции в четверг, 20 июня.

«То, что мы видели, и то, что представлено в качестве доказательств вины РФ, нас абсолютно не устраивает… Там нет никаких доказательств, а все представленное ни о чем не говорит», — цитирует Путина ТАСС.

Добавим, что ранее Путин отвергал принадлежность ВС РФ установки Бук с помощью которой, как выяснило следствие, был сбит Боинг-777.

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19 июня прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к уничтожению Боинга-777 на Донбассе.

Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Их объявили в международный розыск, уже выдан международный ордер на их арест.

19 июня подозрения четверым фигурантам дела об уничтожении МН17 предъявила и СБУ.

Судебный процесс по уничтожению MH17 начнется в марте 2020 года.

МИД России все обвинения отверг, назвав их голословными.

Теги:   Россия MH17 Владимир Путин

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