«Не будем сохранять лицо Путину». Подоляк — о «немножко странных» заявлениях Макрона и других лидеров в ЕС относительно территориальных уступок Украины 18 мая, 16:49 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Alexander Nemenov/Pool via REUTERS)

Французский лидер Эммануэль Макрон предлагал президенту Владимиру Зеленскому пойти на уступки по суверенитету Украины. Подобные заявления звучали и от других европейских политиков, сообщил в эфире Радио НВ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Война России против Украины — главные события 18 мая

«В общем, эти заявления не только Макрона, а еще некоторых людей из европейского политического сообщества немного странны, потому что звучат так: «Независимо от того, что вы потеряли в этой войне много гражданских людей; что вам сильно разрушили инфраструктуру; бьют по центрам городов, по жилым кварталам, чтобы такой очень важный для европейской, глобальной политики персонаж, как [российский диктатор Владимир] Путин, сохранил лицо, давайте вы пойдете на какие-нибудь уступки территориальные, что-то отдадите», — рассказал Подоляк.

Видео дня

По словам советника главы ОП, Украина не согласится на такие предложения как минимум по трем причинам.

«Почему эти заявления странные? Во-первых, они касаются войны, которая идет в Украине, и украинское общество эмоционально таких требований не поддержит ни в коем случае. Второе: любая уступка РФ, российской политической элите для того, чтобы они сохранили лицо, будет означать Минск-3 — отложенную войну на год-три. Это должна понимать политическая элита Европы, когда она делает такие заявления. И мы сознательно на это не пойдем в любом виде. Третье: любая маленькая уступка РФ только поощрит их к тому, чтобы предъявить еще другие претензии», — объяснил Подоляк.

Европа, по мнению Подоляка, должна более корректно относиться к тому, как закончить войну, и должны обсуждаться «не уступки России, а только приоритеты Украины».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.