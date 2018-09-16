16 сентября 2018, воскресенье

Путин не собирается уходить на пенсию - Песков

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Владимир Путин
Facebook/Восточный экономический форум

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с китайским бизнесменом Джеком Ма заявил, что не собирается уходить на пенсию, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отмечается, что встреча Путина с главой китайской корпорации Alibaba Джеком Ма состоялась в рамках Восточного экономического форума, который проходил в России 11 сентября.

По словам Пескова, что президент РФ поинтересовался, действительно ли китайский бизнесмен планирует уйти на пенсию.

"Что же вы на пенсию собираетесь, как же вы так можете, с вашей-то энергией?", – передал Песков обращенные к собеседнику слова Путина.

По заявлению Пескова, в разговоре с бизнесменом 65-летний президент РФ сообщил, что "никуда не собирается", и у него "нет таких помыслов".

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Ранее сообщалось, что основатель Aliexpress Джек Ма заявил, что готов уйти на пенсию и планирует постепенно сокращать свое влияние на компанию.

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