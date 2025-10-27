Бойцы 72 ОМБр им. Черных Запорожцев во время тренировок по огневой подготовке (Фото: 72 ОМБр им Черных Запорожцев / Сухопутные войска ВСУ / Telegram)

Американская разведка пришла к выводу, что российский диктатор Владимир Путин не способен победить на поле боя в Украине по ряду военно-технических, а не политических причин.

Об этом в понедельник, 27 октября, пишет итальянская газета La Stampa.

В публикации подчеркивается, Кремлю мешают четыре «слабых места». «И [президент США Дональд] Трамп, естественно, об этом осведомлен», — отмечается в статье.

Путин по-прежнему убежден, что может выиграть войну против Украины на поле боя, считает большая часть американского разведывательного сообщества. Однако, как сказали La Stampa на условиях анонимности два высокопоставленных источника в разведке США, реальность абсолютно другая.

В качестве четырех причин, по которым РФ не способна одержать победу на поле боя, называются такие: массовое привлечение резервистов; сложная экономическая ситуация; технологическо-военные возможности Украины, а также «незаметное» продвижение России в Украине, то есть завоевания на поле боя несоразмерные затратам.

Так, отмечается в статье, если Путин убежден в продвижении своих военных, то действительность является иной. Российские войска теряют технику и бронетехнику «непропорционально небольшим успехам». Согласно данным американской разведки, огромные усилия Москвы (резервисты, военная техника, артиллерия), совершенно непропорциональные продвижению на фронте.

Анализируя изменение военных технологий, автор публикации отметил, что Москва усовершенствовала свои ударные дроны типа шахед. О развитии технологий также свидетельствует использование сверхзвуковых ракет. Однако, как сказал La Stampa один из аналитиков, чье имя не раскрывается, наибольших успехов добилась именно Украина. Киев уже самостоятельно производит высокотехнологичные дроны и удвоил производственные мощности — с 1,5 млн до 3 млн единиц, констатируется в публикации.

Кроме того, началось производство ракет Фламинго, которые позволят Силам обороны Украины нанести удары вглубь РФ. Несмотря на то, что у этих ракет есть недостатки и слабые места, они «представляют собой еще один шаг вперед», резюмирует автор публикации.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 800 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на понедельник, 27 октября, составляют ориентировочно 1 137 690 военных убитыми и ранеными.

Институт изучения войны (ISW) в отчете за 7 октября указывал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).

27 октября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что с начала 2025 года Россия потеряла убитыми и ранеными 346 тыс. оккупантов.