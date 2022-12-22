Путин не смог внятно прокомментировать визит Зеленского в США и неудачно попытался пошутить 22 декабря, 18:34 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Fadeichev/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин так и не смог внятно прокомментировать визит президента Украины Владимира Зеленского в США.

Во время брифинга в четверг, 22 декабря, Путина спросили о Зеленском в Вашингтоне. Диктатор же ушел от вопроса и решил неудачно пошутить.

«Можно ли говорить о большей вовлеченности США в конфликт (войну РФ против Украины — ред.) в Украине? Я бы предложил посмотреть на эту проблему „ширше“ и „глыбже“. В чем конкретно? Потому что США давно этим занимаются. Они давно вовлечены в процессы, происходившие на советском и постсоветском пространствах», — заявил диктатор.

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Диктатор также заговорил о «вмешательстве Запада» в процессы в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с неанонсированной поездкой в США, которая стала первым его визитом за границу с начала развязанной Россией полномасштабной войны. В среду, 21 декабря, он выступил в Конгрессе США и встретился с американским лидером Джо Байденом.

21 декабря Белый дом подтвердил предоставление Украине систем Patriot — их передадут в рамках нового военного пакета помощи почти на $2 миллиарда.

Госбюджет США на 2023 год финансовый год предусматривает почти $45 миллиардов в помощь Украине и странам-союзникам НАТО.

Около $9 миллиардов из этих средств пойдут украинским военным на разные нужды, включая обучение, вооружение, материально-техническое обеспечение и зарплату.

Кроме того, США предоставят $13 миллиардов в экономическую поддержку украинскому правительству.