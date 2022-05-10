Путин недооценил сопротивление Украины, поэтому и не смог объявить об успехах на 9 мая — Минобороны Британии 10 мая, 10:00 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Кремлевский диктатор Владимир Путин не смог объявить на параде 9 мая о значительном военном успехе из-за недооценки украинского сопротивления, сообщили в Минобороны Великобритании.

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По данным ведомства, эта недооценка и планирование по «наилучшему сценарию» привели к очевидным оперативным ошибкам.

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«Весьма вероятно, что план вторжения России был основан на ошибочном предположении, что она встретит ограниченное сопротивление и сможет быстро окружить и обойти населенные пункты», — говорится в сообщении.

Это предположение побудило силы армии РФ попытаться провести начальную фазу операции легким и точным подходом, предназначенным для достижения быстрой победы с минимальными затратами.

«Этот просчет привел к непомерным потерям и последующему ослаблению оперативного фокуса России», — отметили в Минобороны Британии.



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