Путин не слушает своих советников или ему лгут — глава эстонской разведки 21 июля, 22:30 Российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Российский диктатор Владимир Путин не слушает своих советников и российскую разведку или ему лгут, убежден глава эстонской внешней разведки Микк Марран.

Такую оценку он дал на форуме по безопасности в американском Аспене, сообщает эстонский портал ERR.

Марран отметил, что в стратегическом плане Путину не удастся достичь своей цели по завоеванию Киева и большей части Украины.

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«Я осторожно уверен в том, что Украина рано или поздно победит российскую армию. Это будет нелегко, это займет время, и Украина, вероятно, не сможет освободить все оккупированные территории», — предположил он.

По его мнению, Украине потребуется время для подготовки к контрнаступлению и, чтобы отвоевать часть захваченных Россией территорий.

«Я хочу подчеркнуть, что для Путина Украина — это мессианская вещь, он ведет крестовый поход и не слушает своих советников и свою разведку, либо они снабжают его ложной информацией», — сказал глава эстонской разведки.

Также Марран заявил, что долгосрочная цель Путина — взять под контроль Киев и устранить украинское правительство, в среднесрочной перспективе он хочет установить сухопутное соединение с сепаратистским Приднестровьем в Молдове, а в краткосрочной перспективе он по-прежнему сосредоточен на Донбассе.

Разведка Эстонии также считает, что в российской армии погибли 15 тысяч человек, а 60 тысяч россиян «в том или ином виде вышли из игры».

По словам Маррана, стабильность нынешнего властного режима в России является одной из важнейших целей для Путина, но война в Украине ее подрывает.

«Я бы сказал, что парадоксальным образом война в Украине становится вопросом выживания для режима. По моей оценке, сейчас власть Путина прочная, но это может быстро измениться. В ближайшие месяцы, когда все больше россиян будут оставаться без работы из-за западных санкций, им, по сути, придется выбирать между телевизором и холодильником», — подчеркнул он.

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