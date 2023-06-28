Путин не имеет права решать вопрос членства Украины в НАТО — Столтенберг

28 июня, 03:09
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Йенс Столтенберг (Фото:OLIVIER MATTHYS/Pool via REUTERS)

Йенс Столтенберг (Фото:OLIVIER MATTHYS/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин не имеет права вето на расширение НАТО. Он не может решать вопрос будущего членства Украины в Альянсе.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Укринформ.

«Союзники соглашаются по многим вопросам, в том числе по членству Украины, все соглашаются, что двери НАТО открыты… Все союзники соглашаются, что Украина будет членом», — сказал Столтенберг.

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Также он отметил, что Россия не может и не будет решать этот вопрос, им будет заниматься только НАТО и Украина.

«Президент Путин не имеет права вето на расширение НАТО», — подчеркнул генсек.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   НАТО Йенс Столтенберг Война в Украине Война России против Украины

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