Путин не имеет права решать вопрос членства Украины в НАТО — Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото:OLIVIER MATTHYS/Pool via REUTERS)
Российский диктатор Владимир Путин не имеет права вето на расширение НАТО. Он не может решать вопрос будущего членства Украины в Альянсе.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Укринформ.
«Союзники соглашаются по многим вопросам, в том числе по членству Украины, все соглашаются, что двери НАТО открыты… Все союзники соглашаются, что Украина будет членом», — сказал Столтенберг.
Также он отметил, что Россия не может и не будет решать этот вопрос, им будет заниматься только НАТО и Украина.
«Президент Путин не имеет права вето на расширение НАТО», — подчеркнул генсек.