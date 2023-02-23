Байден: Не думаю, что Путин применит ядерное оружие, с приостановкой участия в ДСНВ разберемся

23 февраля, 10:00
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден заявил, что решение российского диктатора Владимира Путина приостановить участие РФ в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений «большая ошибка». Однако он не думает, что тот решится применить ядерное оружие.

Об этом он сказал ABC News.

Байден назвал решение главы Кремля «не очень ответственным», но не считает, что он думает об использовании ядерного оружия «или о чем-то подобном».

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«Не уверен, что еще он [Путин] мог сказать в своей речи на данный момент, но я думаю, что это ошибка, и я уверен, что мы сможем с этим разобраться», — сказал президент США.

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Владимир Путин выступает перед Федеральным собранием РФ. Во время этого выступления он объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (Фото:Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS) Ядерные боеголовки и баллистические ракеты. Что нужно знать о Договоре о стратегических наступательных вооружениях, на который наплевала РФ

21 февраля Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и заявил о готовности возобновить испытание ядерного оружия. США и Россия подписали его в 2010 году. Документ ограничивает количество ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а количество межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700. оставшийся крупный договор о контроле над ядерными вооружениями, заключенный между Россией и США.

В украинской разведке в сентябре 2022 года заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар. Решение России приостановить участие в договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений МИД Украины назвало очередным провокационным шагом Кремля.

https://www.youtube.com/watch?v=qqT4nBx-Sws
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Россия Владимир Путин Ядерное оружие Джо Байден

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