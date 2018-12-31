Путин не поздравил Порошенко с Новым годом Сегодня, 19:58 218 Цей матеріал також доступний українською Порошенко нет в списке лидеров, которых Путин поздравил с наступающими праздниками.

Украинский президент Петр Порошенко остался без новогоднего поздравления от своего российского коллеги Владимира Путина.

Согласно информации, обнародованной на официальном сайте Кремля, Порошенко нет в списке лидеров, которых Путин поздравил с наступающими праздниками.

Проигнорировал российский лидер и новоизбранного лидера Грузии - Саломе Зурабишвили. Зато в новогоднем письме президенту США Дональду Трампу Путин выразил готовность к диалогу "по самой обширной повестке дня". Также поздравления от российского президента получили немецкий канцлер Ангела Меркель, премьер Великобритании Тереза Мэй, сирийский президент Башар Асад и другие. В целом, хозяин Кремля направил поздравления примерно 40 мировым лидерам.

Впрочем, Порошенко и Путин не контактировали и по поводу гораздо более важных вопросов. Например, по словам украинского президента, он звонил Путину после захвата украинских судов в Керченском проливе, но ответа не получил.