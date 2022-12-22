Политолог назвал нынешнюю цель Путина в войне против Украины 22 декабря, 11:54 Российский диктатор Владимир Путин вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Политолог Иван Преображенский в интервью НВ назвал нынешнюю цель российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины.

«Цель Путина в этой войне сейчас — создать сильную переговорную позицию, скорее всего, он понимает, что на более амбициозные цели сил пока не хватает», — сказал Преображенский в интервью НВ.

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По его словам, Путин признал, что «война будет тянуться сколько угодно долго» и для России это теперь официальная установка.

«До тех пор, пока не будет достигнуто удовлетворительное, на взгляд Путина, положение, с которого можно начинать переговоры, до этого момента Россия продолжит воевать», — считает политолог.

Преображенский перечислил ряд факторов, по которым в РФ будут принимать решение, инициировать или нет переговоры.

«Например, готовность Украины признать некие территориальные потери, причем уже среди вновь оккупированных территорий. Они [Кремль] точно хотят закрепить за собой сухопутный коридор в Крым, и от этого не отступятся. Я думаю, они также готовы обсуждать контроль и демилитаризацию Запорожской АЭС, но вывести войска и передать ее Украине, как это было с Чернобыльской АЭС, они не готовы. Они заняли определенную территорию, и для этой территории им нужна генерация энергии, чтобы ее сохранить, чтобы впоследствии объединить ЗАЭС в систему с российскими атомными электростанциями. Они не готовы обсуждать возможность полного прекращения боевых действий с возможностью привлекать неких международных наблюдателей», — сказал он.

Политолог добавил, что Путин сейчас даже не готов отправлять на переговоры «никого из субъектных людей из ближнего окружения», так как опасается договоренностей за своей спиной — «сдать его в Гаагу, например».

14 декабря директор информационного агентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко в интервью Радио НВ объяснил отказ Путина от выступления в Федеральном собрании тем, что он не хочет четко сформулировать свои цели в войне против Украины.