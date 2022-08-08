Путин не поедет на Генассамблею ООН в конце сентября 8 августа, 18:30 Владимир Путин (Фото:REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин не поедет на Генассамблею ООН, которая пройдет в сентябре 2022 года. Также не предполагается его выступление по видеосвязи.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в понедельник, 8 августа.

«Поездка и выступление не планируются», — сказал он.

Как следует из опубликованного на сайте правовой информации в понедельник распоряжения, возглавит делегацию РФ на 77-й сессии Генассамблее ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Последние годы в Нью-Йорк летал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В 2009 году на Генассамблее выступал тогдашний российский президент Дмитрий Медведев. Путин же в последний раз присутствовал на открытии сессии Генассамблеи десять лет назад, когда ООН исполнилось 60 лет. До этого он выступал там дважды — в 2003 году и на «саммите тысячелетия» в 2000-м.

26 апреля генсек ООН Антониу Гутерриш встречался с Путиным в Москве. Российский диктатор во время встречи якобы согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с территории завода Азовсталь в Мариуполе.



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