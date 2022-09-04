США не питают надежд, что Путин намерен закончить войну — Белый дом

4 сентября, 00:45
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Спикер Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби (Фото:defense.gov)

Спикер Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби (Фото:defense.gov)

США не питают надежд, что президент РФ Владимир Путин намерен в ближайшее время закончить войну в Украине.

Об этом заявил спикер Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби в интервью российскому телеканалу Дождь.

«Это не война с США, это не война с НАТО. Путин выбрал начало войны с Украиной и украинцами. И, к сожалению, ничего из того, что мы наблюдаем сегодня, не позволяет нам питать какие-либо надежды на то, что он готов положить конец этой войне, убийствам мирных украинцев», — сказал Кирби.

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Он добавил, что войну «затягивает» не снабжение Западом оружия Украине, как говорят российские пропагандисты, а «только желание Путина продолжать его».

Конечно, Зеленский должен сам решать, готов ли он к переговорам, мы должны уважать его как верховного главнокомандующего.

"Очевидно, что последние дни и Путин демонстрирует, что не заинтересован в этом. Но Путин мог бы завтра закончить эту войну даже без переговоров, если бы просто вывел войска из Украины и признал ее суверенитет», — добавил спикер Белого дома.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   США Владимир Путин Белый дом Россия-США Украина-США Война в Украине Джон Кирби Война России против Украины

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