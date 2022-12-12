Как Россия собиралась дестабилизировать и захватить Украину — соавтор громкого доклада британского института 12 декабря, 17:54 Попытки россиян дестабилизировать и захватить Украину оказались неудачными (на фото пункт несокрушимости в Херсоне) (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Член-корреспондент Королевского института оборонных и исследований безопасности (RUSI) Александр Данилюк, соавтор доклада Предварительные уроки конвенциональных боевых действий, вынесенные из вторжения России в Украину: февраль — июль 2022 года в интервью Радио НВ рассказал, как Россия собиралась дестабилизировать и захватить Украину.



В эфире Радио НВ Данилюк рассказал, что, по данным украинского разведсообщества, россияне осознавали неспособность выиграть вторжение в Украину исключительно военным путем. Поэтому они собирались добиться внутренней дестабилизации Украины, чтобы ослабить возможность Вооруженных сил выполнять свои задачи, а также дестабилизировать систему государственного управления.

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«Одна из версий (имела много индикаторов, которые [доказывали], что эта версия имеет право на существование) указывала на то, что весь сценарий, начиная с накопления российских войск на границах Украины за год до вторжения (он собственно был направлен на создание предпосылок для дестабилизации), российский план [был направлен на] принуждение Запада через принуждение Украины о принятии тех требований, которые тогда Путин предъявлял перед Украиной», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что к этим условиям относились де-факто признание Крыма и Донбасса российскими, публичный отказ украинского правительства и президента Владимира Зеленского от вступления в НАТО, а также «определенная демилитаризация Украины» и россияне продвигали эти условия как «компромисс».

«На самом деле это и было условием дестабилизации. Они ясно понимали, что такие уступки будут абсолютно неприемлемыми для украинского общества. Такие уступки выступят триггером для протестов, причем абсолютно естественных», — убежден Данилюк.

По его словам, протесты россияне планировали радикализовать с помощью своей агентуры, дополнительных представителей спецслужб и спецназа РФ, вывести их на уровень вооруженного противостояния и на флаге протестующих провести мероприятия даже по физической ликвидации высшего государственного руководства Украины.

«Именно такие шаги должны, по мнению россиян, лишить Украину легитимного руководства, что существенно ограничило бы управляемость (и военную, и политическую), сделало бы невозможным абсолютно внешнюю военно-техническую помощь Украине, дезориентировало бы население», — рассказал эксперт.

В этих событиях россияне обвиняли бы украинцев и подавали бы их как «нацистский путч».

«То есть вторжение в этой ситуации они проводили бы в качестве гуманитарной операции с целью оказания помощи братскому украинскому народу, в котором нацисты, в том числе ветераны российско-украинской войны. … К счастью, [расчет не оправдался]. Думаю, в частности, благодаря тому, что высшее государственное руководство Украины получало эту аналитику, эти прогнозы», — отметил Данилюк.

По его словам, если бы этот план сработал, России удалось бы разделить Украину либо по Днепру, либо даже по реке Збруч.