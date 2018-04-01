Путин не ожидал такого резкого обострения отношений с Западом - политолог

Путин не предполагал, что произойдет такое резкое обострение отношений с Западом, заявила российский политолог Лилия Шевцова в интервью изданию Главком.

"Москва привыкла к тому, что Запад после каждой угрозы бить окна отступает или затихает и начинает размышлять. "Дело Скрипаля" резко форсировало события. Причем, если после "дела Литвиненко" Лондон вместе с остальной либеральной демократией решил не обострять, то сейчас мы видим: терпение исчерпано", - объясняет Шевцова.

Политолог добавила, что массовой высылкой российских дипломатов, в основном представителей спецслужб, Запад сделал Москве символическое предупреждение: больше никаких глупостей!

"Так неожиданно для Кремля эскалация перешла к новой, более опасной фазе. Кремль будет вынужден отвечать. А после обмена ударами встанет вопрос: что делать дальше, если ни одна сторона не намерена отступать? Ситуация, конечно, не повторяет Карибский кризис 1961 года. Дело не дошло до ядерной конфронтации. Но все осложняется тем, что разрушены прежние табу и принцип взаимной ответственности. Более того, Россия оставляет за собой право интерпретировать принципы международных отношений. И как выйти из этой ловушки, непонятно", - комментирует Ш евцова.

Она отмечает, что в любом случае Путин переживает сейчас серьезный кризис.

"С одной стороны, международная изоляция, с другой - трагедия в Кемерово, которая может разрушить его легитимацию. А он не привык к быстрым решениям", - подытожила политолог.

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