«Умиротворение» не остановит диктатора. Пять самых ошибочных суждений Запада о том, как Путин видит войну в Украине — эксперт Foreign Policy

3 июня, 12:07
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Российский танк в Донецкой области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский танк в Донецкой области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На фоне дискуссии о том, следует ли склонять Украину к компромиссным договоренностям с РФ, Запад должен осознать: даже если Киев пойдет на максимальные уступки формальным требованиям Москвы, это не остановит Россию и ее военную агрессию.

Война России против Украины — главные события 3 июня

Об этом пишет Татьяна Становая, внештатный научный сотрудник американского Фонда Карнеги, основатель и директор аналитической компании R.Politik, главной экспертизой которой является анализ политики России.

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Путин не заслуживает пощады. В чем ошибается Запад

В журнале Foreign Policy опубликован ее материал под названием В чем Запад (до сих пор) ошибается относительно Путина (What The West (Still) Gets Wrong About Putin). В этом тексте Становая называет пять популярных в странах Запада гипотез о позиции Кремля, которые могут быть в корне неверными, и объясняет, почему вопрос о том, стоит ли «умиротворять» Путина, ошибочен по своей сути.

НВ предлагает ознакомиться с полным переводом материала.

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Одна из причин, в силу которой так сложно понять намерения России — и то, что поставлено на карту в войне в Украине — это существенное расхождение между тем, как видят события внешние наблюдатели, и тем, как на них смотрят в Кремле. То, что кому-то кажется очевидным (например, неспособность России добиться военной победы), в Москве воспринимается совершенно иначе. Дело в том, что большинство сегодняшних дискуссий о том, как помочь Украине победить на поле боя, склонить Киев к уступкам или позволить Владимиру Путину «сохранить лицо», имеют мало общего с реальностью.

Здесь я развенчаю пять распространенных предположений о том, как Путин видит эту войну. Западу стоит иначе взглянуть на ситуацию, если он хочет быть более эффективным в своем подходе и снизить риски эскалации.

Предположение № 1: Путин знает, что проигрывает

Это допущение проистекает из ошибочного представления о том, что главная цель России — захватить контроль над значительной частью Украины. А значит, когда российские военные плохо сражаются, проваливают наступления или даже отступают, это равносильно провалу. Однако главной целью Путина в этой войне никогда не было овладение территориями; скорее, он хочет уничтожить Украину — в том, смысле, как считает ее проектом "анти-России" — и помешать Западу использовать украинскую территорию в качестве плацдарма для антироссийской геополитической деятельности. В итоге Россия вовсе не считает, что терпит неудачу. [В Москве полагают, что теперь] Украина не вступит в НАТО и не сможет мирно существовать без учета требований России о русификации (или «денацификации» на языке российской пропаганды) и «деНАТОфикации» (известной как «демилитаризация» в терминах российской пропаганды) — что означает прекращение любого военного сотрудничества с НАТО.

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Для достижения этих целей России необходимо поддерживать свое военное присутствие на территории Украины и продолжать атаковать украинскую инфраструктуру. Нет необходимости ни в крупных территориальных завоеваниях, ни во взятии Киева, столицы Украины (даже если Путин мечтал об этом поначалу). Даже аннексия Луганской и Донецкой областей, которую Москва рассматривает лишь как вопрос времени, является вспомогательной, локальной целью в стремлении заставить Украину заплатить за «неверный», прозападный геополитический выбор в течение последних двух десятилетий. В его собственных глазах Путин не проигрывает эту войну. В сущности, он, вероятно, считает, что побеждает — и счастлив дожидаться, пока Украина признает, что Россия здесь навсегда.

Предположение № 2: Запад должен найти способ помочь Путину сохранить лицо, тем самым снизив риски дальнейшей (возможно, ядерной) эскалации

Представьте себе ситуацию, когда Украина принимает большинство требований России: признает Крым российским, а Донбасс — независимым, обязуется сократить армию и обещает никогда не вступать в НАТО. Положит ли это конец конфликту? Даже если многим ответ «да» кажется очевидным, они ошибаются. Россия может ограничиваться битвой с Украиной, однако геополитически она полагает, что ведет войну против Запада на украинской территории. В Кремле считают Украину антироссийским оружием в руках Запада — и убеждены, что ее уничтожение автоматически не приведет к победе России в этой антизападной геополитической игре. Для Путина это война не между Россией и Украиной, а украинское руководство он считает не независимым игроком, но лишь инструментом Запада, который необходимо «нейтрализовать».

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Таким образом, на какие бы уступки не пошла Украина (независимо от того, насколько реалистичными они могут быть политически), Путин будет продолжать эскалацию войны — до тех пор, пока Запад не изменит свой подход к так называемой «российской проблеме» и не признает, что — как это видится Путину — российская агрессия стала результатом игнорирования Вашингтоном геополитических опасений России в течение 30 лет. Именно это является давней реальной целью Путина, и она остается неизменной. Нереалистичные требования России, отвергнутые Киевом, даже стали для Кремля способом повысить ставки в конфронтации между Россией и Западом, испытать способность Запада оставаться единым и последовательным. Сегодня Запад смотрит на проблему в неверном свете: стремясь остановить российскую войну, он фокусируется на тех искусственных предлогах, которыми Москва оправдала вторжение в Украину, и упускает из виду одержимость Путина так называемой «западной угрозой», а также его готовность использовать эскалацию, чтобы принудить Запад к диалогу на российских условиях. Украина — только заложник.

Предположение № 3: Путин проигрывает не только в военном плане, но и внутри страны, а политическая ситуация в России такова, что Путину может вскоре грозить государственный переворот

На самом деле ситуация как раз противоположная — по крайней мере, на данный момент. Российская элита настолько обеспокоена тем, как гарантировать политическую стабильность и избежать протестов, что консолидируется вокруг Путина как единственного лидера, способного укрепить политическую систему и предотвратить беспорядки. Элита политически бессильна, напугана и уязвима, включая тех, кого западные СМИ изображают «поджигателями войны» и «ястребами». Выступить против Путина сегодня равносильно самоубийству, если только Путин не начнет терять способность управлять страной (физически или ментально). Несмотря на новые расколы и трещины в рядах [российских элит], а также недовольство политикой Путина, режим стоит твердо. Главной угрозой для Путина является сам Путин. Хотя время может играть против него, пробуждение элит — это процесс, который займет гораздо больше времени, чем многие ожидают. Это будет зависеть от того, насколько сохранится присутствие Путина в ежедневном процессе управления государством.

Предположение № 4: Путин боится антивоенных протестов

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Правда состоит в том, что Путин больше боится провоенных протестов и должен учитывать страстное желание многих россиян увидеть уничтожение тех, кого они называют «украинскими нацистами». Общественные настроения могут спровоцировать эскалацию, подстегнув Путина к большей воинственности и решительности, даже если это результат собственной пропаганды Кремля. Это чрезвычайно важно: Путин пробудил темный национализм, от которого сам он зависит все больше и больше. Что бы ни произошло с Путиным, миру придется иметь дело с этой агрессией общества и антизападными, антилиберальными убеждениями, которые делают Россию проблематичной для Запада.

Предположение № 5: Путин глубоко разочаровался в своем окружении и дал зеленый свет уголовному преследованию высокопоставленных чиновников

Этот тема активно обсуждается на Западе. Она возникла на фоне слухов об аресте бывшего замглавы администрации Путина Владислава Суркова; задержании Сергея Беседы, высокопоставленного офицера ФСБ, ответственного за украинское направление; и чистках в рядах ближайшего окружения Путина. Ко всем этим слухам следует относиться с предельным скептицизмом. Во-первых, ни один из них не был подтвержден. (Напротив, высокопоставленные источники предполагают, что ни Беседа, ни Сурков не были арестованы). Во-вторых, Путин, вероятно, раздосадован и разочарован своими людьми, однако проводить чистки своего ближайшего окружения — это не в его стиле, если только не были совершены серьезные преступления. Лишь намерения по-настоящему важны для Путина, и если российские спецслужбы просчитались или даже дезинформировали его без злого умысла, никаких преследований не будет. Наконец, военная кампания в Украине с самого начала находилась под пристальным контролем Путина, и у его подчиненных было крайне мало возможностей для проявления какой-либо инициативы.

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Все это означает, что западная дилемма — либо удвоить поддержку Украины, поскольку Путин проигрывает, либо умиротворить Путина, потому что он в отчаянии, а значит опасен, — в корне ошибочна. Возможны только два исхода. Либо Запад меняет свой подход к России и начинает всерьез относиться к опасениям России, которые привели к этой войне, либо путинский режим разваливается и Россия пересматривает свои геополитические амбиции.

На данный момент и Россия, и Запад, похоже, считают, что противник обречен, а время на их стороне. Путин спит и видит, что Запад страдает от политических потрясений, тогда как Запад мечтает о том, чтобы Путина сместили, свергли или он рухнул замертво от одной из многочисленных болезней, которыми он, как регулярно сообщается, страдает. Никто из них не прав. В конечном счете сделка между Россией и Украиной возможна лишь как продолжение соглашения между Россией и Западом или как результат краха путинского режима. А это дает представление о том, как долго может продолжаться война: в лучшем случае, годы.

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Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Владимир Путин Украина-Россия Запад Россия-НАТО Война России против Украины

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