Путин не осознал, что начинать войну было ошибкой — Шольц

14 сентября, 21:30
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Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Канцлер Германии Олаф Шольц не считает, что позиция российского диктатора Владимира Путина относительно войны изменилась.

Об этом сообщает Die Welt.

«К сожалению, я не могу сказать вам, что там осознали, что начинать эту войну было ошибкой», — сказал он, комментируя телефонный разговор с Путиным.

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Шольц также по-прежнему считает, что правильно продолжать диалог с Путиным и объяснять ему позицию цивилизованных стран.

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«Потому что я твердо убежден, что Россия должна уйти, должна вывести свои войска, чтобы в регионе был шанс на мир. И каждый день я понимаю, что это единственная перспектива», — сказал он.

Шольц провел телефонный разговор с Путиным во вторник, 13 сентября, впервые за три с половиной месяца.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Владимир Путин Германия Российская агрессия Олаф Шольц

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