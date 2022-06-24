«Такой сценарий нас бы устроил». Почему Путин может хотеть проиграть НАТО — военный эксперт

24 июня, 18:32
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Военный эксперт считает, что Владимир Путин может хотеть проиграть НАТО, потому что, в отличие от проигрыша Украине, его пропаганда сможет превратить такое поражение в «победу» (Фото:REUTERS/Zorana Jevtic)

Военный эксперт считает, что Владимир Путин может хотеть проиграть НАТО, потому что, в отличие от проигрыша Украине, его пропаганда сможет превратить такое поражение в «победу» (Фото:REUTERS/Zorana Jevtic)

Военный эксперт Петр Черник в эфире Радио НВ рассказал, почему российский диктатор Владимир Путин может хотеть проиграть НАТО.

По его словам, это может соответствовать определенной «идеологической схеме».

https://www.youtube.com/watch?v=RuhxjpieJfw

«Он не может проиграть Украине, не может. А вот проиграть НАТО он может. … у них там пропаганда достигла такого уровня, что один из мастодонтов мировой пропаганды Йозеф Геббельс переворачивается от зависти в могиле, потому что такого уровня зомбирования, видимо, не видела история. Любой тезис, любое поражение они превратят в победу», — объяснил эксперт.

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По его словам, если Путин ударит по Литве и проиграет кампанию, он сможет «сказать своему населению простые слова: я сделал все, что мог, снизил статус НАТО, снизил статус Украины. Мы не можем выиграть у НАТО, но мы сделали все возможное, что НАТО на нас не нападет».

После этого, по мнению Черника, опустится железный занавес между Россией и Западом и Путин «счастливо доживает свою жизнь как Ким Чен Ын».

«Условно Северная Корея, звучит странно, но такой сценарий нас бы устроил. Ибо решение на понижение геополитического статуса России есть», — подытожил он.

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С 18 июня Литовская железная дорога перестала пропускать транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции ЕС.

Власти Литвы объяснили запрет получением разъяснений от Еврокомиссии о том, что транзит товаров, запрещенных к ввозу в ЕС, станет нарушением санкций.

Предварительно запрет коснется 40-50% номенклатуры товаров, ранее перевозившихся между Калининградской областью и остальной Россией.

Из-за ограничения транзита в МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера. От них требовали «немедленной отмены рестрикций», пообещав в случае отказа ответными мерами.

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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила в ответ, что ее страна не занимается блокадой Калининградской области и никак не интерпретирует санкции ЕС против России.

22 июня Литва запретила транзит подсанкционных товаров в Калининградскую область РФ через свою территорию и автомобильные дороги.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Владимир Путин НАТО Литва Украина-Россия Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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